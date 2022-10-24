الاحتلال يحدد موعد زيارات أهالي الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن زيارات أهالي الأسرى لـ “مستشفى الرملة" ستكون الخميس المقبل، الموافق الـ 27 من الشهر الجاري.وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت، يوم أمس، استئناف زيارات أهالي أسرى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لسجون الاحتلال، ابتداءً من اليوم الإثنين، باستثناء سجن "ريمون".فيما تستأنف زيارات أهالي أسرى قطاع غزة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.وكانت إدارة سجون الاحتلال قد علقت زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم حتى تاريخ 2/11/2022، ولكنها تراجعت بعد "حوارات" خاضها الأسرى معها.