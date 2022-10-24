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دولي

سوناك ينال الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا

سوناك ينال الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا
سوناك
رام الله - دنيا الوطن
بات وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك المرشح الأوفر حظا لمنصب رئيس الوزراء المقبل، بعد انسحاب الزعيم السابق بوريس جونسون من سباق قيادة حزب المحافظين.

سوناك، البالغ من العمر 42 عاما، المرشح الوحيد الذي حصل على دعم مؤكد من أكثر من 100 نائب، وهو العدد المطلوب لخوض الانتخابات.

لا تمتلك بيني موردونت، رئيسة مجلس العموم، عددا كبيرا من النواب الداعمين، لكنها تهدف للوصول إلى الحد الأدنى بحلول موعد غلق الترشيحات في الساعة الثانية مساء.

وبحسب النتائج الأخيرة، فقد حصل سوناك على تأييد 184 نائبا، مقبل حصول مودرونت على تأييد 25 نائبا فقط.

في حال لم تحصل على مائة ترشيح، سيفوز سوناك بالتزكية، ويستطيع الانتقال إلى 10 داونينغ ستريت بحلول مساء الاثنين.

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