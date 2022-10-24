النضال الشعبي تدعو لوضع حلول وطنية لمعالجة هجرة الشباب من قطاع غزة



ودعت الجبهة الى ضرورة وضع حلول وطنية عاجلة لمعالجة هجرة الشباب الفلسطيني من قطاع غزة بحثاً عن حياة كريمة في ظل انغلاق الافق الذى يواجه الشباب في قطاع غزة.



وقال احمد ابو ضلفة عضو اللجنة المركزية وسكرتير فرع مدينة غزة أن ما يحصل هو جريمة كبرى بحق شعبنا وشبابه، وعلى كل وطني ان يشعر بالخزي والعار لاستمرار مسلسل غرق شبابنا بحثاً عن حياة تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.



وأضاف أبو ضلفة ان انسداد الأفق بسبب سنوات الحصار والعدوان الاسرائيلي الطويلة واستمرار الانقسام حولت القطاع الى جحيم يطرد أبنائه، وأدت إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية وتزايد معدلات البطالة بين أوساطهم والتي وصلت أرقام غير مسبوقة مما أدى إلى فقدانهم الأمل، والرغبة في البحث عن طوق نجاة لهم دفعهم لركوب أمواج الموت طلباً لحياة كريمة.



وحمل ابو ضلفة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية ما وصل اليه القطاع نتيجة ممارساته العدوانية واستمرار حصاره مطالباً المجتمع الدولي التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين اتجاه شعبنا ومطالبه العادلة والعمل على الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار الظالم عنه دون قيد أو شرط .



وأكد ابو ضلفة على ان استمرار هذه الكوارث بحق خيرة شبابنا تتطلب معالجة فورية عن طريق انهاء الانقسام بكافة مظاهره مطالباً حركة حماس بضرورة انهاء سيطرتها على القطاع والذهاب لحكومة وحدة وطنية قادرة على معالجة ازمات القطاع الاقتصادية والاجتماعية لتعمل على فتح باب الأمل مجدداً امام شعبنا وشبابه وتوفر حياة كريمة لهم ليقدر شعبنا على الصمود ومواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنعبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن المها وقهرها من وفاة سبعة من خيرة أبناء شعبنا في قطاع غزة اثر محاولتهم للهجرة عبر تونس هرباً من الأوضاع الانسانية الصعبة في قطاع غزة وبحثاً عن حياة كريمة تحفظ لهم كرامتهم.