خريجو جامعة النجاح يحرزون المرتبة الرابعة على مستوى العالم في مسابقة عالمية للبرمجة

رام الله - دنيا الوطنأحرزت جامعة النجاح الوطنية المرتبة الرابعة عالمياً والأولى على مستوى منطقة أفريقيا وأوروبا والوطن العربي (IEEE Region 8) عن فئة المدربين،في مسابقة البرمجة العالمية IEEExtreme، التي تتنافس فيها فرق تمثل طلبة وخريجي كبرى الجامعات العالمية، والتي عقدت يوم السبت٢٣١٠٢٠٢٢ في وقت متزامن حول العالم.وكانت النجاح قد شاركت في فئتي الطلاب والمدربين، حيث شارك في فئة الطلاب أكثر من ٨٢ طالباً من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بينماشارك عدد من خريجي جامعة النجاح في فئة المدربين استطاع ثلاثة منهم رفع اسم الجامعة وفلسطين إلى المرتبة الرابعة عالمياً.وكان الطلاب قد تلقوا تدريبات مكثفة في مَجَالَيْ الخوارزميات وحل المشاكل بإشراف شركة هاري التكنولوجية الداعمة للفعالية وتم استضافتهم فيكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة طيلة فترة المسابقة التي استمرت لـ ٢٤ ساعة متواصلة.وتحرص جامعة النجاح على تسهيل مشاركة طلبتها وطواقمها في المسابقات المحلية والعالمية وتوفر لهم كل الإمكانات والدعم، ما يسهم في إكسابهمالخبرات العالمية وتعزيز قدراتهم على مختلف المجالات، ويفتح المزيد من الآفاق أمامهم في حياتهم العلمية والعملية.