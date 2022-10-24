شؤون فلسطينية

خريجو جامعة النجاح يحرزون المرتبة الرابعة على مستوى العالم في مسابقة عالمية للبرمجة

خريجو جامعة النجاح يحرزون المرتبة الرابعة على مستوى العالم في مسابقة عالمية للبرمجة
رام الله - دنيا الوطن
أحرزت جامعة النجاح الوطنية المرتبة الرابعة عالمياً والأولى على مستوى منطقة أفريقيا وأوروبا والوطن العربي (IEEE Region 8) عن فئة المدربين،في مسابقة البرمجة العالمية IEEExtreme، التي تتنافس فيها فرق تمثل طلبة وخريجي كبرى الجامعات العالمية، والتي عقدت يوم السبت٢٣١٠٢٠٢٢ في وقت متزامن حول العالم.

وكانت النجاح قد شاركت في فئتي الطلاب والمدربين، حيث شارك في فئة الطلاب أكثر من ٨٢ طالباً من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بينماشارك عدد من خريجي جامعة النجاح في فئة المدربين استطاع ثلاثة منهم رفع اسم الجامعة وفلسطين إلى المرتبة الرابعة عالمياً.

وكان الطلاب قد تلقوا تدريبات مكثفة في مَجَالَيْ الخوارزميات وحل المشاكل بإشراف شركة هاري التكنولوجية الداعمة للفعالية وتم استضافتهم فيكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة طيلة فترة المسابقة التي استمرت لـ ٢٤ ساعة متواصلة.

وتحرص جامعة النجاح على تسهيل مشاركة طلبتها وطواقمها في المسابقات المحلية والعالمية وتوفر لهم كل الإمكانات والدعم، ما يسهم في إكسابهمالخبرات العالمية وتعزيز قدراتهم على مختلف المجالات، ويفتح المزيد من الآفاق أمامهم في حياتهم العلمية والعملية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحدد موعد زيارات أهالي الأسرى

الاحتلال يحدد موعد زيارات أهالي الأسرى

النضال الشعبي تدعو لوضع حلول وطنية لمعالجة هجرة الشباب من قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوضع حلول وطنية لمعالجة هجرة الشباب من قطاع غزة

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى شهداء الغربة وتدعو السلطتين في الضفة وغزة لتعزيز مقومات صمود شعبنا

"الديمقراطية" تنعى شهداء الغربة وتدعو السلطتين في الضفة وغزة لتعزيز مقومات صمود شعبنا

العمل تعزز تعاونها مع وزارة الثقافة في مجال الصحة والسلامة المهنية

العمل تعزز تعاونها مع وزارة الثقافة في مجال الصحة والسلامة المهنية

المسحال يؤكد أهمية حملة مركز إعلام جامعة النجاح لكسر الحصار عن نابلس

المسحال يؤكد أهمية حملة مركز إعلام جامعة النجاح لكسر الحصار عن نابلس

الخارجية تؤكد لـ &#34;دنيا الوطن&#34; أسماء الغرقى الفلسطينيين في سفينة الهجرة ببحر تونس

الخارجية تؤكد لـ "دنيا الوطن" أسماء الغرقى الفلسطينيين في سفينة الهجرة ببحر تونس

&#34;حرية&#34; يحذر شركة &#34;زارا&#34; الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

"حرية" يحذر شركة "زارا" الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

هيئة الأسرى تنشر ورقة حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تنشر ورقة حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تدعو لوضع حلول وطنية لمعالجة هجرة الشباب من قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوضع حلول وطنية لمعالجة هجرة الشباب من قطاع غزة

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى شهداء الغربة وتدعو السلطتين في الضفة وغزة لتعزيز مقومات صمود شعبنا

"الديمقراطية" تنعى شهداء الغربة وتدعو السلطتين في الضفة وغزة لتعزيز مقومات صمود شعبنا

خريجو جامعة النجاح يحرزون المرتبة الرابعة على مستوى العالم في مسابقة عالمية للبرمجة

خريجو جامعة النجاح يحرزون المرتبة الرابعة على مستوى العالم في مسابقة عالمية للبرمجة

العمل تعزز تعاونها مع وزارة الثقافة في مجال الصحة والسلامة المهنية

العمل تعزز تعاونها مع وزارة الثقافة في مجال الصحة والسلامة المهنية

المسحال يؤكد أهمية حملة مركز إعلام جامعة النجاح لكسر الحصار عن نابلس

المسحال يؤكد أهمية حملة مركز إعلام جامعة النجاح لكسر الحصار عن نابلس

&#34;حرية&#34; يحذر شركة &#34;زارا&#34; الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

"حرية" يحذر شركة "زارا" الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

هيئة الأسرى تنشر ورقة حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تنشر ورقة حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

عطالله حنا: تضحيات شعبنا ستكون ثمرتها حتماً الحرية المرتجاة

عطالله حنا: تضحيات شعبنا ستكون ثمرتها حتماً الحرية المرتجاة

منوعات

&#34;محمد خزاعي&#34; رئيس منظمة السينما الايرانية: نظرة السينما الإيرانية في الأفلام القصيرة مشرقة جدا

"محمد خزاعي" رئيس منظمة السينما الايرانية: نظرة السينما الإيرانية في الأفلام القصيرة مشرقة جدا

شاهد: أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب مساعدته لعامل نظافة

شاهد: أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب مساعدته لعامل نظافة

شاهد: آخر ظهور لـ(أم محمود) سامية الجزائري من صالون زهرة

شاهد: آخر ظهور لـ(أم محمود) سامية الجزائري من صالون زهرة

شاهد: حسن شاكوش عن هاني شاكر &#34;كان ناقص نركب جناحات عشان نرضيهم&#34;

شاهد: حسن شاكوش عن هاني شاكر "كان ناقص نركب جناحات عشان نرضيهم"

لهذا السبب.. راغب علامة يرفض بشكل قطعي خوضه التمثيل

لهذا السبب.. راغب علامة يرفض بشكل قطعي خوضه التمثيل

شاهد: يوسف فوزي يحدث ضجة باعترافه بالخيانة

شاهد: يوسف فوزي يحدث ضجة باعترافه بالخيانة

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف ينشر فيديو ارضاعه لطفله &#34;رشاش&#34;

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف ينشر فيديو ارضاعه لطفله "رشاش"

مبارك الهاجري يحدث ضجة بوصفه لأحلام بهذه الكلمة المصرية

مبارك الهاجري يحدث ضجة بوصفه لأحلام بهذه الكلمة المصرية

شاهد: درة تلفت أنظار معجبيها بآخر إطلالة لها

شاهد: درة تلفت أنظار معجبيها بآخر إطلالة لها

بعد أزمتها الكبيرة.. تعرف على وصية شيرين الأخيرة

بعد أزمتها الكبيرة.. تعرف على وصية شيرين الأخيرة

عربي

إحباط تهريب قطع أثرية مصرية بينها تمثال (معبودة الحب والجمال)

إحباط تهريب قطع أثرية مصرية بينها تمثال (معبودة الحب والجمال)

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر