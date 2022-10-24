العمل تعزز تعاونها مع وزارة الثقافة في مجال الصحة والسلامة المهنية

رام الله - دنيا الوطنأجـرت لجنة فنية من قسم السلامة المهنية التابع للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية زيارة فنية استشارية الى المطابع ومخزن المواد الكيميائية التابع لدار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة يوم الأحد.وتضمنت الزيارة الاطلاع على كيفية تخزين المواد الكيميائية للحيلولة دون حدوث تخزين سيِّئ في تلك المخازن قد يتسبب بحرائق أو تلوث بيئي ولتفادي تلك المخاطر وللحفاظ على صحة العاملين من خلال اتباع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.وقال المدير العام للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وكالة المهندس مشرق الأسدي إن الزيارات الميدانية من قبل الفرق الفنية في المركز هدفها تقويم بيئة العمل وملاحظة مستلزمات السلامة المهنية المتبعة من قبل قطاعات العمل المختلفة وابداء الملاحظات الفنية لجميع العاملين لغرض المحافظة على سلامتهم وتوفير بيئة عمل آمنة.وأوضح الاسدي أن اللجان أيضا توصي باجراء الفحوص الطبية بغية منع الاعتلالات الصحية، للعاملين واشراك الموظفين كافة في الدورات التي تقام في المركز لزيادة المعرفة في اجراءات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.