شؤون فلسطينية

المسحال يؤكد أهمية حملة مركز إعلام جامعة النجاح لكسر الحصار عن نابلس

المسحال يؤكد أهمية حملة مركز إعلام جامعة النجاح لكسر الحصار عن نابلس
تامر المسحال
رام الله - دنيا الوطن
أكد الصحفي الفلسطيني في قناة الجزيرة تامر المسحال على أهمية الحملة التي أطلقها مركز إعلام النجاح في محاولة لكسر الحصار على مدينة نابلس.

وأشار المسحال في مقابلة عبر إذاعة (صوت النجاح)، اليوم الاثنين، إلى أنَّ الحصار لا يستهدف نابلس فحسب بل الكل الفلسطيني ويشل مناحي الحياة كافة.

وقال: "يجب أن نثمن كل جهد لمواجهة الحصار الإسرائيلي غير القانوني، مضيفًا: "نحن نتقدم بالنصال ونتحدى الغطرسة الإسرائيلية، وقبل أن نكون صحفيين نحن أبناء الوطن، ومسؤوليتنا على اختلاف التوجهات والأماكن الجغرافيَّة أن نعمل من أجل دعم الطالب، ورفع الحصار عن مدينة نابلس التي هي الآن نموذج حاضر وحي".

واعتبر أنَّ الصحفيين هم سفراء القضيَّة في نقل معاناة الشعب الفلسطيني، رغم كل الاستهداف والتضييق في محاولة الاحتلال حجب الصورة، والصحفيين في كل يوم يحاولون إيصال الصورة للعالم بكل مهنية، ووطنية ومصداقية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحدد موعد زيارات أهالي الأسرى

الاحتلال يحدد موعد زيارات أهالي الأسرى

النضال الشعبي تدعو لوضع حلول وطنية لمعالجة هجرة الشباب من قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوضع حلول وطنية لمعالجة هجرة الشباب من قطاع غزة

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى شهداء الغربة وتدعو السلطتين في الضفة وغزة لتعزيز مقومات صمود شعبنا

"الديمقراطية" تنعى شهداء الغربة وتدعو السلطتين في الضفة وغزة لتعزيز مقومات صمود شعبنا

خريجو جامعة النجاح يحرزون المرتبة الرابعة على مستوى العالم في مسابقة عالمية للبرمجة

خريجو جامعة النجاح يحرزون المرتبة الرابعة على مستوى العالم في مسابقة عالمية للبرمجة

العمل تعزز تعاونها مع وزارة الثقافة في مجال الصحة والسلامة المهنية

العمل تعزز تعاونها مع وزارة الثقافة في مجال الصحة والسلامة المهنية

الخارجية تؤكد لـ &#34;دنيا الوطن&#34; أسماء الغرقى الفلسطينيين في سفينة الهجرة ببحر تونس

الخارجية تؤكد لـ "دنيا الوطن" أسماء الغرقى الفلسطينيين في سفينة الهجرة ببحر تونس

&#34;حرية&#34; يحذر شركة &#34;زارا&#34; الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

"حرية" يحذر شركة "زارا" الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

هيئة الأسرى تنشر ورقة حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تنشر ورقة حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تدعو لوضع حلول وطنية لمعالجة هجرة الشباب من قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوضع حلول وطنية لمعالجة هجرة الشباب من قطاع غزة

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى شهداء الغربة وتدعو السلطتين في الضفة وغزة لتعزيز مقومات صمود شعبنا

"الديمقراطية" تنعى شهداء الغربة وتدعو السلطتين في الضفة وغزة لتعزيز مقومات صمود شعبنا

خريجو جامعة النجاح يحرزون المرتبة الرابعة على مستوى العالم في مسابقة عالمية للبرمجة

خريجو جامعة النجاح يحرزون المرتبة الرابعة على مستوى العالم في مسابقة عالمية للبرمجة

العمل تعزز تعاونها مع وزارة الثقافة في مجال الصحة والسلامة المهنية

العمل تعزز تعاونها مع وزارة الثقافة في مجال الصحة والسلامة المهنية

المسحال يؤكد أهمية حملة مركز إعلام جامعة النجاح لكسر الحصار عن نابلس

المسحال يؤكد أهمية حملة مركز إعلام جامعة النجاح لكسر الحصار عن نابلس

&#34;حرية&#34; يحذر شركة &#34;زارا&#34; الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

"حرية" يحذر شركة "زارا" الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

هيئة الأسرى تنشر ورقة حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تنشر ورقة حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

عطالله حنا: تضحيات شعبنا ستكون ثمرتها حتماً الحرية المرتجاة

عطالله حنا: تضحيات شعبنا ستكون ثمرتها حتماً الحرية المرتجاة

منوعات

&#34;محمد خزاعي&#34; رئيس منظمة السينما الايرانية: نظرة السينما الإيرانية في الأفلام القصيرة مشرقة جدا

"محمد خزاعي" رئيس منظمة السينما الايرانية: نظرة السينما الإيرانية في الأفلام القصيرة مشرقة جدا

شاهد: أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب مساعدته لعامل نظافة

شاهد: أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب مساعدته لعامل نظافة

شاهد: آخر ظهور لـ(أم محمود) سامية الجزائري من صالون زهرة

شاهد: آخر ظهور لـ(أم محمود) سامية الجزائري من صالون زهرة

شاهد: حسن شاكوش عن هاني شاكر &#34;كان ناقص نركب جناحات عشان نرضيهم&#34;

شاهد: حسن شاكوش عن هاني شاكر "كان ناقص نركب جناحات عشان نرضيهم"

لهذا السبب.. راغب علامة يرفض بشكل قطعي خوضه التمثيل

لهذا السبب.. راغب علامة يرفض بشكل قطعي خوضه التمثيل

شاهد: يوسف فوزي يحدث ضجة باعترافه بالخيانة

شاهد: يوسف فوزي يحدث ضجة باعترافه بالخيانة

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف ينشر فيديو ارضاعه لطفله &#34;رشاش&#34;

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف ينشر فيديو ارضاعه لطفله "رشاش"

مبارك الهاجري يحدث ضجة بوصفه لأحلام بهذه الكلمة المصرية

مبارك الهاجري يحدث ضجة بوصفه لأحلام بهذه الكلمة المصرية

شاهد: درة تلفت أنظار معجبيها بآخر إطلالة لها

شاهد: درة تلفت أنظار معجبيها بآخر إطلالة لها

بعد أزمتها الكبيرة.. تعرف على وصية شيرين الأخيرة

بعد أزمتها الكبيرة.. تعرف على وصية شيرين الأخيرة

عربي

إحباط تهريب قطع أثرية مصرية بينها تمثال (معبودة الحب والجمال)

إحباط تهريب قطع أثرية مصرية بينها تمثال (معبودة الحب والجمال)

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر