المسحال يؤكد أهمية حملة مركز إعلام جامعة النجاح لكسر الحصار عن نابلس

رام الله - دنيا الوطنأكد الصحفي الفلسطيني في قناة الجزيرة تامر المسحال على أهمية الحملة التي أطلقها مركز إعلام النجاح في محاولة لكسر الحصار على مدينة نابلس.وأشار المسحال في مقابلة عبر إذاعة (صوت النجاح)، اليوم الاثنين، إلى أنَّ الحصار لا يستهدف نابلس فحسب بل الكل الفلسطيني ويشل مناحي الحياة كافة.وقال: "يجب أن نثمن كل جهد لمواجهة الحصار الإسرائيلي غير القانوني، مضيفًا: "نحن نتقدم بالنصال ونتحدى الغطرسة الإسرائيلية، وقبل أن نكون صحفيين نحن أبناء الوطن، ومسؤوليتنا على اختلاف التوجهات والأماكن الجغرافيَّة أن نعمل من أجل دعم الطالب، ورفع الحصار عن مدينة نابلس التي هي الآن نموذج حاضر وحي".واعتبر أنَّ الصحفيين هم سفراء القضيَّة في نقل معاناة الشعب الفلسطيني، رغم كل الاستهداف والتضييق في محاولة الاحتلال حجب الصورة، والصحفيين في كل يوم يحاولون إيصال الصورة للعالم بكل مهنية، ووطنية ومصداقية.