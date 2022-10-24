شؤون فلسطينية

الخارجية تؤكد لـ "دنيا الوطن" أسماء الغرقى الفلسطينيين في سفينة الهجرة ببحر تونس

الخارجية تؤكد لـ "دنيا الوطن" أسماء الغرقى الفلسطينيين في سفينة الهجرة ببحر تونس
توضيحية
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، هوية الضحايا الفلسطينيين الذي غرقوا في سفينة الهجرة قبالة السواحل التونسية، مبينةً أن ثلاثة غرقى من قطاع غزة.

وأفاد مستشار وزارة الخارجية السفير أحمد الديك لـ "دنيا الوطن" أن الأسماء التي تم نشرها في بيان الوزارة دقيقة، ولا لبس فيها، بعد التأكد من هوياتهم ووثائق سفرهم التي كانت بحوزتهم.

وكانت وزارة الخارجية نشرت مساء أمس الأحد، أسماء المواطنين الأربعة الذين تم لتعرف عليهم وهم كالتالي:

1-آدم محمد شعث، من مواليد 24/4/2001، ويحمل جواز رقم 5412643.

2- مقبل مجدي مقبل عتيم، من مواليد 9/7/1992، ويحمل جواز رقم 4915303. 

3- يونس حيدر عجية الشاعر، من مواليد 26/12/2001، ويحمل جواز رقم 5375423.

4- محمد محجوب عبد الله، من مواليد 15/6/1984، ويحمل وثيقة سورية رقم 000383004.

وحول تفاصيل الحادثة، قال الديك إن سفينة هجرة كانت متجهة من ليبيا إلى إيطاليا، غرقت قبالة السواحل التونسية بتاريخ 3/10/2022.

وأوضح أن الوزارة بعد تلقيها لهذه المعلومات، تواصلت مع عدد من السفراء الفلسطينيين في الدول المجاورة لتونس لجمع المعلومات حول الحادثة، مضيفاً "كما تم التواصل مع السلطات التونسية حول ذات الموضوع".

وأشار إلى أنه بعد التحري تبين أن هناك 4 جثث، 3 منهم لمواطنين من قطاع غزة، والجثة الرابعة لفلسطيني يمتلك وثيقة سورية، مضيفاً "هناك جثثاً لم يتعرف عليها حتى اللحظة بسبب ضياع وثائقهم".

وبين الديك أنه يتم التواصل حالياً من السلطات التونسية بشأن إمكانية نقل الجثامين لقطاع غزة، وهو ما سيتم القرار بشأنه بعد فحص وضع الجثث وهل يمكن نقلها أم لا.

وأوضح أنه لا يزال هناك مفقودين، ولكن هناك تضارب في الأعداد والأسماء، والسفارات لا تزال تتابع الموضوع في الدول المجاورة للإعلان عن الأرقام النهائية.

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