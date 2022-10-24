"حرية" يحذر شركة "زارا" الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" تصريحات وكيل شركة "زارا" الإسبانية لدى الاحتلال الإسرائيلي (جوفي شوفل) والتي عبر من خلالها عن دعمه المطلق لعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، المشهور بعدائه للعرب والفلسطينيين، والذي يقود حمالات واسعة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويدعم المخططات الاستيطانية في الأراضي المحتلة.وكان رئيس شركة "تريميرا براندز"، التي تمتلك وكالة شركة زارا في إسرائيل، (جوفي شوفل) قد استضاف عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، رئيس قائمة "قوة يهويدية"، في اجتماع سياسي، وأعرب عن تأييده لبن غفير في انتخابات "الكنيست" المقبلة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.تجمع المؤسسات الحقوقية " حرية" إذ يدين سلوك "شوفل" مالك وكالة زارا في إسرائيل فإنه يحذر الشركة الأم "في أسبانيا" من التورط في دعم الاحتلال العنصري، ويطالبها " بالالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الأمم المتحدة، وذلك من خلال إنهاء أية علاقة تعاقدية تساهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتدعم السياسات العنصرية التي يقودها بن غافير في الأراضي المحتلة، ويحثها على مساءلة صاحب امتياز الشركة في إسرائيل(شوفل).