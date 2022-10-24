عطالله حنا: تضحيات شعبنا ستكون ثمرتها حتماً الحرية المرتجاة



وأضاف: إن "شعبنا الفلسطيني انما هو شعب مثقف ومثابر ومتحل بالوعي والرصانة والوطنية والانتماء الحقيقي لهذه البقعة المقدسة من العالم ومهما اشتدت حدة البطش العدوانية الاحتلالية فإن هذا الشعب الابي لن يستسلم ولن يرضخ ولن يرفع الراية البيضاء".



وتابع: "نتمنى أن تصل رسالة شعبنا الى سائر ارجاء العالم فكفانا ظلما وعنصرية وبطشا وقمعا وآن لهذا الشعب ان ينعم بالحرية المرتجاة مثل باقي شعوب العالم".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم: بأننا "نقف إجلالاً واكراماً ووفاء لدماء شهداءنا ، وشعبنا الفلسطيني الذي قدم وما زال يقدم هذه التضحيات الجسام لا بد له ان ينال حريته ويحقق ما يصبو اليه من طموحات وتطلعات وطنية".