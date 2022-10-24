شؤون فلسطينية

عطالله حنا: تضحيات شعبنا ستكون ثمرتها حتماً الحرية المرتجاة

عطالله حنا: تضحيات شعبنا ستكون ثمرتها حتماً الحرية المرتجاة
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم: بأننا "نقف إجلالاً واكراماً ووفاء لدماء شهداءنا ، وشعبنا الفلسطيني الذي قدم وما زال يقدم هذه التضحيات الجسام لا بد له ان ينال حريته ويحقق ما يصبو اليه من طموحات وتطلعات وطنية".

وأضاف: إن "شعبنا الفلسطيني انما هو شعب مثقف ومثابر ومتحل بالوعي والرصانة والوطنية والانتماء الحقيقي لهذه البقعة المقدسة من العالم ومهما اشتدت حدة البطش العدوانية الاحتلالية فإن هذا الشعب الابي لن يستسلم ولن يرضخ ولن يرفع الراية البيضاء".

وتابع: "نتمنى أن تصل رسالة شعبنا الى سائر ارجاء العالم فكفانا ظلما وعنصرية وبطشا وقمعا وآن لهذا الشعب ان ينعم بالحرية المرتجاة مثل باقي شعوب العالم".

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