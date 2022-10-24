شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع اللجنة الحكومية لمشروع محمية وادي غزة وتحويله لمنطقة استجمام

تفاصيل اجتماع اللجنة الحكومية لمشروع محمية وادي غزة وتحويله لمنطقة استجمام
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اجتمعت اللجنة التوجيهية الحكومية لمشروع محمية وادي غزة بحضور يوسف إبراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة ورئيس اللجنة ومشاركة إياد المغاري رئيس مجلس إدارة مجلس الخدمات المشترك، وأحمد سمارة وسعيد عمار وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي، وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية ممثلي الوزارات المختلفة، لبحث التطور الميداني في المشروع.

وتم استعراض اخر المستجدات الخاصة بالمشروع فيما يخص تنظيف الجزء الغربي من حرم الوادي، كما ناقش المجتمعون آلية الرفع المساحي للقطع والقسائم المحيطة لحرم الوادي كخطوة اولى نحو اعتماد المخططات الخاصة بتصميم البنية التحتية المطلوب تنفيذها في حرم الوادي لتحويله الى منطقة لاستجمام المواطنين مستقبلا في هذه المحمية.

وقدم سمارة شرحا توضيحيا عن امكانية التقدم في مشروع وادي غزة والتحديات التي تواجه المشروع، حيث تم الانتهاء من المرحلة التمهيدية من خلال ازالة وترحيل النفايات في وادي غزة من جسر صلاح الدين حتى البحر غربا، حيث قدر حجم النفايات ما يعادل 40 ألف طن من النفايات سيتم ترحيلها الى مكب نفايات غزة.

بدوره، شدد وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي على ضرورة انجاز مخطط الرفع المساحي واعداد مخطط المستر بلان.

فيما أكد رئيس المجلس على سعيه الدؤوب من أجل توفير كادر متخصص لإدارة المجلس من أجل تطوير وادي غزة حب المخططات الموصى بها.

وأشار الى أنه سيتم الانتقال للمرحلة الثانية وهي زراعة الوادي قبل البدء بالمراحل التطويرية الخمس.

بدوره، قال يوسف ابراهيم إن المشاريع الاستراتيجية يجب أن تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة مؤكدا على ضرورة توفير الاحتياجات الخاصة بالمشروع من الجهات المانحة.

وفي نهاية الاجتماع توجه ممثلي الوزارات وأعضاء اللجنة التوجيهية بزيارة ميدانية لحرم الوادي للاطلاع عن كثب عن مخرجات المشروع الأولية و المتعلقة بتنظيف المكان من النفايات الصلبة حيث تم إزالة وترحيل اكثر من 50 الف طن من هذه النفايات إلى المكب الرئيسي في جحر الديك.

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