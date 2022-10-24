شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تدين الاعتقال الإداري خطوة هامة ولكن بحاجة إلى المزيد

الأمم المتحدة تدين الاعتقال الإداري خطوة هامة ولكن بحاجة إلى المزيد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لأول مرة تدين الأمم المتحدة رسمياً سياسة الاعتقال الإداري، على إثر النضالات المتراكمة والمتكررة لعشرات الأسرى الإداريين، والتي كان آخرها إضراب 50 أسيراً إدارياً في السجون الصهيونية، وما رافق ذلك من حملة دولية قانونية وحقوقية، وحملات تضامن، وحملات إعلامية.

وقد توجت هذه المعركة بهذه الإدانة التي تُعتبر انجازاً هاماً لإضراب الأسرى الأخير، وتقدماً خطوة واحدة للأمام نحو إصدار قرار بمنع الاعتقال الإداري، وإدانة الاحتلال الصهيوني على انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين عموماً.

إن هذه الخطوة الهامة من المؤسسة الدولية لهي اعتراف ضمني بحقوق الأسرى لطالما صمت هذه المؤسسة الدولية آذانها على هذه الحقوق، ودليل على مسؤوليتها عن احتجاز عشرات القرارات الدولية المماثلة المنصفة لشعبنا، رضوخاً لإملاءات الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية وحلفائهم.

أخبار ذات صلة

&#34;حرية&#34; يحذر شركة &#34;زارا&#34; الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

"حرية" يحذر شركة "زارا" الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

هيئة الأسرى تنشر ورقة حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تنشر ورقة حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

عطالله حنا: تضحيات شعبنا ستكون ثمرتها حتماً الحرية المرتجاة

عطالله حنا: تضحيات شعبنا ستكون ثمرتها حتماً الحرية المرتجاة

تفاصيل اجتماع اللجنة الحكومية لمشروع محمية وادي غزة وتحويله لمنطقة استجمام

تفاصيل اجتماع اللجنة الحكومية لمشروع محمية وادي غزة وتحويله لمنطقة استجمام

التميمي تشارك في الدورة (33) لوزراء البيئة العرب بالقاهرة

التميمي تشارك في الدورة (33) لوزراء البيئة العرب بالقاهرة

مستوطنون وطلبة معاهد تلمودية يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون وطلبة معاهد تلمودية يقتحمون المسجد الأقصى

خليل عثمان: الأزهر الشريف منارة العالم الإسلامي وخير داعم للقضية الفلسطينية

خليل عثمان: الأزهر الشريف منارة العالم الإسلامي وخير داعم للقضية الفلسطينية

نادي الأسير يكشف تفاصيل ما جرى في سجن النقب الصحراوي أمس

نادي الأسير يكشف تفاصيل ما جرى في سجن النقب الصحراوي أمس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;حرية&#34; يحذر شركة &#34;زارا&#34; الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

"حرية" يحذر شركة "زارا" الإسبانية من التورط في دعم السياسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية

هيئة الأسرى تنشر ورقة حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تنشر ورقة حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

عطالله حنا: تضحيات شعبنا ستكون ثمرتها حتماً الحرية المرتجاة

عطالله حنا: تضحيات شعبنا ستكون ثمرتها حتماً الحرية المرتجاة

تفاصيل اجتماع اللجنة الحكومية لمشروع محمية وادي غزة وتحويله لمنطقة استجمام

تفاصيل اجتماع اللجنة الحكومية لمشروع محمية وادي غزة وتحويله لمنطقة استجمام

الأمم المتحدة تدين الاعتقال الإداري خطوة هامة ولكن بحاجة إلى المزيد

الأمم المتحدة تدين الاعتقال الإداري خطوة هامة ولكن بحاجة إلى المزيد

التميمي تشارك في الدورة (33) لوزراء البيئة العرب بالقاهرة

التميمي تشارك في الدورة (33) لوزراء البيئة العرب بالقاهرة

مستوطنون وطلبة معاهد تلمودية يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون وطلبة معاهد تلمودية يقتحمون المسجد الأقصى

خليل عثمان: الأزهر الشريف منارة العالم الإسلامي وخير داعم للقضية الفلسطينية

خليل عثمان: الأزهر الشريف منارة العالم الإسلامي وخير داعم للقضية الفلسطينية

منوعات

&#34;محمد خزاعي&#34; رئيس منظمة السينما الايرانية: نظرة السينما الإيرانية في الأفلام القصيرة مشرقة جدا

"محمد خزاعي" رئيس منظمة السينما الايرانية: نظرة السينما الإيرانية في الأفلام القصيرة مشرقة جدا

شاهد: أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب مساعدته لعامل نظافة

شاهد: أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب مساعدته لعامل نظافة

شاهد: آخر ظهور لـ(أم محمود) سامية الجزائري من صالون زهرة

شاهد: آخر ظهور لـ(أم محمود) سامية الجزائري من صالون زهرة

شاهد: حسن شاكوش عن هاني شاكر &#34;كان ناقص نركب جناحات عشان نرضيهم&#34;

شاهد: حسن شاكوش عن هاني شاكر "كان ناقص نركب جناحات عشان نرضيهم"

لهذا السبب.. راغب علامة يرفض بشكل قطعي خوضه التمثيل

لهذا السبب.. راغب علامة يرفض بشكل قطعي خوضه التمثيل

شاهد: يوسف فوزي يحدث ضجة باعترافه بالخيانة

شاهد: يوسف فوزي يحدث ضجة باعترافه بالخيانة

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف ينشر فيديو ارضاعه لطفله &#34;رشاش&#34;

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف ينشر فيديو ارضاعه لطفله "رشاش"

مبارك الهاجري يحدث ضجة بوصفه لأحلام بهذه الكلمة المصرية

مبارك الهاجري يحدث ضجة بوصفه لأحلام بهذه الكلمة المصرية

شاهد: درة تلفت أنظار معجبيها بآخر إطلالة لها

شاهد: درة تلفت أنظار معجبيها بآخر إطلالة لها

بعد أزمتها الكبيرة.. تعرف على وصية شيرين الأخيرة

بعد أزمتها الكبيرة.. تعرف على وصية شيرين الأخيرة

عربي

إحباط تهريب قطع أثرية مصرية بينها تمثال (معبودة الحب والجمال)

إحباط تهريب قطع أثرية مصرية بينها تمثال (معبودة الحب والجمال)

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر