خليل عثمان: الأزهر الشريف منارة العالم الإسلامي وخير داعم للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأشاد الداعية الإسلامي خليل عثمان، بموقف الأزهر الشريف العالمي تجاه القضايا والأزمات العالمية المختلفة سواء التي تواجه الدول العربية أو الأفريقية أو الدول على مستوى العالم، مؤكدا أن الأزهر الشريف منارة العالم الإسلامي وخير داعم للقضية الفلسطينية.ونوه عثمان بأن الأزهر لم يتوانى أيضا عن دعم العراق في مواقف عدة، حيث يدين بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش الإرهابي، وأبرزها ما تم في أحد المواقع العسكرية في محافظة ديالي وراح ضحيته 11 شخصا.وأكد الداعية أن الأزهر يؤكد دعمه لحقوق الدول الإسلامية ويجدد رفضه دائما لكل الجرائم وأعمال العنف التي ترتكبها هذه التنظيمات التي يبرأ منها دين الإسلام ورسول السلام، مشددا على ضرورة التضامن الدولي من أجل اقتلاع هذا الإرهاب منجذوره، والقضاء عليه.وتوجه خليل عثمان، بخالص الشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على جهوده المستمرة في دعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية.