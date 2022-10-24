دولي

بايدن يتلقى لقاح محدث لفيروس (كورونا)

بايدن يتلقى لقاح محدث لفيروس (كورونا)
بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، إن الرئيس جو بايدن سيحصل اليوم الاثنين، على لقاح محدث ضد فيروس (كورونا)، في حين يحث المزيد من مواطنيه على تلقي الجرعة الأحدث.

وتلقي 20مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحا محدثا ضد (كورونا) خلال الأسبوع الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، بدأت الولايات المتحدة في طرح جرعات من لقاح (كورونا) المحدث الذي يتعامل مع الفيروس الأصلي ومتحوراته.

وتأكدت إصابة بايدن بفيروس (كورونا) في يوليو الماضي، حيث كان يعاني أعراضا خفيفة، وجاءت نتيجة اختباره إيجابية فيما وصف بأنها حالة من حالات ارتداد العدوى في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين تناولوا عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

أخبار ذات صلة

سوناك يقدم ترشحه لرئاسة الحكومة في بريطانيا

سوناك يقدم ترشحه لرئاسة الحكومة في بريطانيا

الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية خلال الأسبوع الجاري

الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية خلال الأسبوع الجاري

جونسون ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين في بريطانيا

جونسون ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين في بريطانيا

الوسيط الأمريكي يعلن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود

الوسيط الأمريكي يعلن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود

حكومة الاحتلال تصوّت على اتفاق ترسيم الحدود الخميس المقبل

حكومة الاحتلال تصوّت على اتفاق ترسيم الحدود الخميس المقبل

نتنياهو: بن غفير سيكون وزيراً في حكومتي

نتنياهو: بن غفير سيكون وزيراً في حكومتي

سوناك يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا وجونسون يعود للواجهة بقوة

سوناك يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا وجونسون يعود للواجهة بقوة

شاهد: مصرع طيارَين إثر تحطم طائرة عسكرية روسية فوق بناية سكنية

شاهد: مصرع طيارَين إثر تحطم طائرة عسكرية روسية فوق بناية سكنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خليل عثمان: الأزهر الشريف منارة العالم الإسلامي وخير داعم للقضية الفلسطينية

خليل عثمان: الأزهر الشريف منارة العالم الإسلامي وخير داعم للقضية الفلسطينية

(مستعربون) يختطفون أسيرين محررين غرب رام الله

(مستعربون) يختطفون أسيرين محررين غرب رام الله

الجنايات الكبرى تصدر أحكامًا مشددة لتاجر مخدرات بغزة

الجنايات الكبرى تصدر أحكامًا مشددة لتاجر مخدرات بغزة

مركز فلسطين: رفض الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد حكم بالإعدام

مركز فلسطين: رفض الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد حكم بالإعدام

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين

أسعار الدجاج واللحوم والخضروات في أسواق غزة اليوم الاثنين

أسعار الدجاج واللحوم والخضروات في أسواق غزة اليوم الاثنين

حذرت من حملة ضدهم.. قيادة الأسرى تنفي وجود نفق في سجن النقب

حذرت من حملة ضدهم.. قيادة الأسرى تنفي وجود نفق في سجن النقب

على خطى السعودية.. أبو هولي يطالب الدول المانحة الوفاء بتعهداتها المالية تجاه (أونروا)

على خطى السعودية.. أبو هولي يطالب الدول المانحة الوفاء بتعهداتها المالية تجاه (أونروا)

منوعات

شاهد: أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب مساعدته لعامل نظافة

شاهد: أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب مساعدته لعامل نظافة

شاهد: آخر ظهور لـ(أم محمود) سامية الجزائري من صالون زهرة

شاهد: آخر ظهور لـ(أم محمود) سامية الجزائري من صالون زهرة

شاهد: حسن شاكوش عن هاني شاكر &#34;كان ناقص نركب جناحات عشان نرضيهم&#34;

شاهد: حسن شاكوش عن هاني شاكر "كان ناقص نركب جناحات عشان نرضيهم"

لهذا السبب.. راغب علامة يرفض بشكل قطعي خوضه التمثيل

لهذا السبب.. راغب علامة يرفض بشكل قطعي خوضه التمثيل

شاهد: يوسف فوزي يحدث ضجة باعترافه بالخيانة

شاهد: يوسف فوزي يحدث ضجة باعترافه بالخيانة

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف ينشر فيديو ارضاعه لطفله &#34;رشاش&#34;

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف ينشر فيديو ارضاعه لطفله "رشاش"

مبارك الهاجري يحدث ضجة بوصفه لأحلام بهذه الكلمة المصرية

مبارك الهاجري يحدث ضجة بوصفه لأحلام بهذه الكلمة المصرية

شاهد: درة تلفت أنظار معجبيها بآخر إطلالة لها

شاهد: درة تلفت أنظار معجبيها بآخر إطلالة لها

بعد أزمتها الكبيرة.. تعرف على وصية شيرين الأخيرة

بعد أزمتها الكبيرة.. تعرف على وصية شيرين الأخيرة

والد حسام حبيب يفتح النيران على شقيق شيرين عبد الوهاب

والد حسام حبيب يفتح النيران على شقيق شيرين عبد الوهاب

عربي

إحباط تهريب قطع أثرية مصرية بينها تمثال (معبودة الحب والجمال)

إحباط تهريب قطع أثرية مصرية بينها تمثال (معبودة الحب والجمال)

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر