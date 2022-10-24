بايدن يتلقى لقاح محدث لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، إن الرئيس جو بايدن سيحصل اليوم الاثنين، على لقاح محدث ضد فيروس (كورونا)، في حين يحث المزيد من مواطنيه على تلقي الجرعة الأحدث.وتلقي 20مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحا محدثا ضد (كورونا) خلال الأسبوع الماضي.وفي سبتمبر الماضي، بدأت الولايات المتحدة في طرح جرعات من لقاح (كورونا) المحدث الذي يتعامل مع الفيروس الأصلي ومتحوراته.وتأكدت إصابة بايدن بفيروس (كورونا) في يوليو الماضي، حيث كان يعاني أعراضا خفيفة، وجاءت نتيجة اختباره إيجابية فيما وصف بأنها حالة من حالات ارتداد العدوى في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين تناولوا عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.