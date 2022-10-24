شؤون فلسطينية

أبو جيش يوضح لـ "دنيا الوطن" تفاصيل زيارة الوفد الحكومي لنابلس

أبو جيش يوضح لـ "دنيا الوطن" تفاصيل زيارة الوفد الحكومي لنابلس
توضيحية
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
كشف منسق القوى والفصائل الوطنية في نابلس نصر أبو جيش، اليوم الاثنين، عن طبيعة زيارة الوفد الحكومي لنابلس، وجدول أعماله بناءاً على تكليف من رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأوضح أبو جيش في حديث مع "دنيا الوطن" أن الوفد سيعقد لقاء موسع مع العديد من الشخصيات وبعض المجالس القروية والبلدية المتضررة في المحافظة، وسيكون لهم لقاء خاص مع لجنة التنسيق الفصائلي ولجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية.

وبين أبو جيش أن هذه اللقاءات من أجل وضع مجلس الوزراء في المخاطر التي تعيشها المحافظة، فهناك مأساة كبيرة في المدينة والريف، وللاطلاع على الوضع الاقتصادي والتعليمي والصحي الصعب، بفعل الحصار المتواصل.

وأوضح أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيزور نابلس يوم الأربعاء المقبل، رفقة وفد من القناصل والسفراء للاطلاع على الأوضاع في نابلس، وما تعانيه حالياً.

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