دولي

سوناك يقدم ترشحه لرئاسة الحكومة في بريطانيا

سوناك يقدم ترشحه لرئاسة الحكومة في بريطانيا
سوناك
رام الله - دنيا الوطن
قدم وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، أوراق ترشحه لرئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس من المنصب، في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة المتحدة التي تواجه عدة أزمات.

وكان سوناك أول من حصل مساء الجمعة، على 100 تزكية من نواب الحزب الضرورية لخوض السباق، لكن الرجل البالغ 42 عاما انتظر حتى الأحد لإعلان ترشحه رسميا، بحسب موقع (روسيا اليوم).

وكتب سوناك في تغريدة عبر "تويتر": "المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة.. لهذا أرشح نفسي لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء المقبل.. أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".

وبدأت الحملة الجديدة للوصول الى دوانينغ ستريت الخميس إثر استقالة ليز تراس بعد 44 يوما فقط في السلطة، ومطلع سبتمبر انتخبها أعضاء حزب المحافظين في مواجهة سوناك الذي يحتمل أن يعوض هزيمته في الأيام المقبلة.

هذا وأعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت ترشحها الجمعة، فيما أعلن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون مساء أمس الأحد انسحابه من السباق

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