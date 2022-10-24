شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت الأقصى، ونفذت جولات استفزازية في باحاته.

وأشارت إلى أن المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في الأقصى، والمنطقة الشرقية منه، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وانتشرت قوات الاحتلال ووحداتها الخاصة منذ الصباح الباكر، في باحات الأقصى وعند بواباته، لتأمين الحماية الكاملة للمقتحمين.

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