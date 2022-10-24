الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية خلال الأسبوع الجاري

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه سيجري مناورات في الجبهة الداخلية استعداداً لحالات الطوارئ خلال الأسبوع الحالي.وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن تلك المناورات تأتي للتعامل مع سيناريوهات الصواريخ والزلازل.وأشار إلى أنه "في حالة وجود حدث حقيقي خلال المناورة، سيتم تفعيل إنذارات إضافية وستظهر على تطبيق الجبهة الداخلية".وبين أنه سيتم إجراء مناورات استعداد لحالات الطوارئ في الجبهة الداخلية خلال الأسبوع للتعامل مع سيناريوهات الصواريخ والزلازل، وفق التالي:الاثنين 24 أكتوبر || في الساعة 10:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من الزلازل في حولون.الثلاثاء 25 أكتوبر || في الساعة 10:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من الزلازل في رمات هنيغف، وفي الساعة 10:15 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ في كوكب أبو الهيجاء في الجليل، وفي الساعة 10:25 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من الزلازل في معاليه أدوميمالأربعاء 26 أكتوبر || في الساعة 10:05 صباحًا ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من الزلازل في مستوطنات معاليه أدوميم.