شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم مساكن العراقيب للمرة 208

الاحتلال يهدم مساكن العراقيب للمرة 208
قرية العراقيب
رام الله - دنيا الوطن
هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، صباح اليوم الإثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ208 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وهذه المرة الـ12 التي تهدم فيها السلطات خيام العراقيب، على التوالي منذ مطلع العام 2022، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي 2021.

ويستمر أهالي القرية بصمودهم وتشبثهم بأرضهم ويعيدون نصب الخيام من جديد كل مرة، من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

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