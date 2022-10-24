الاحتلال يهدم مساكن العراقيب للمرة 208

رام الله - دنيا الوطنهدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، صباح اليوم الإثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ208 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.وهذه المرة الـ12 التي تهدم فيها السلطات خيام العراقيب، على التوالي منذ مطلع العام 2022، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي 2021.ويستمر أهالي القرية بصمودهم وتشبثهم بأرضهم ويعيدون نصب الخيام من جديد كل مرة، من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.