الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال اقتحامات بالضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين من قرية المغير ومخيم قدورة، في محافظة رام الله والبيرة.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت من المغير شرق رام الله كلا من: جهاد أبو عليا، وعبد الرحمن سعيد أبو عليا، ووسام أيمن أبو عليا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فارس الطريفي، بعد أن داهمت منزله في مخيم قدورة برام الله وعبثت بمحتوياته.وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتيين من بلدة عزون هما: مصطفى عاصم منصور (17 عاما)، وعمير علي عدوان (14 عاما)، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.في بيت لحم، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين هما: محيي محمد كرام (18 عاما) من منطقة بئر عونة في مدينة بيت جالا، وأحمد خالد العمور (23 عاما) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.