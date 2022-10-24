شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: الحرارة أدنى من معدلها العام وزخات متفرقة من الأمطار

طقس فلسطين: الحرارة أدنى من معدلها العام وزخات متفرقة من الأمطار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، باردا نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وفي ساعات والمساء تضعف فرصة الهطول، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام، وفي ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشرقية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد  الأربعاء تسود أجواء غير مستقرة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الخميس المقبل يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر تزحلق المركبات على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

أخبار ذات صلة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الاثنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الاثنين

حذرت من حملة ضدهم.. قيادة الأسرى تنفي وجود نفق في سجن النقب

حذرت من حملة ضدهم.. قيادة الأسرى تنفي وجود نفق في سجن النقب

على خطى السعودية.. أبو هولي يطالب الدول المانحة الوفاء بتعهداتها المالية تجاه (أونروا)

على خطى السعودية.. أبو هولي يطالب الدول المانحة الوفاء بتعهداتها المالية تجاه (أونروا)

بعد إجراء عشرات العمليات.. الوفد الطبي المصري يختتم زيارته لغزة

بعد إجراء عشرات العمليات.. الوفد الطبي المصري يختتم زيارته لغزة

&#34;التربية&#34; و&#34;الإنسانية والشمول&#34; تبرمان اتفاقية لدعم تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة

"التربية" و"الإنسانية والشمول" تبرمان اتفاقية لدعم تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه

وفد من رجال الأعمال بالضفة يختتم زيارته لقطاع غزة

وفد من رجال الأعمال بالضفة يختتم زيارته لقطاع غزة

&#34;الخارجية&#34;: ضحايا فلسطينيين في غرق مركب قبالة السواحل التونسية

"الخارجية": ضحايا فلسطينيين في غرق مركب قبالة السواحل التونسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; و&#34;الإنسانية والشمول&#34; تبرمان اتفاقية لدعم تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة

"التربية" و"الإنسانية والشمول" تبرمان اتفاقية لدعم تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه

وفد من رجال الأعمال بالضفة يختتم زيارته لقطاع غزة

وفد من رجال الأعمال بالضفة يختتم زيارته لقطاع غزة

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

منوعات

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

عربي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط