دولي

جونسون ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين في بريطانيا

جونسون ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين في بريطانيا
جونسون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، مساء اليوم الأحد، انسحابه من السباق على زعامة حزب المحافظين، ومنصب رئيس الوزراء، بحسب ما أفادت قناة الجزيرة.

وقال بوريس جونسون: "حصلت على أصوات كافية لكنني توصلت إلى استنتاج مفاده بأن ترشحي لن يكون أمرا صائبا".

وأضاف: "أفضل ما أقوم به حاليا هو عدم الاستمرار في الترشح واتعهد بتقديم الدعم لمن ينجح. أثق بأن لدى الكثير لتقديمه ولكن ببساطة هذه لن تكون الخطوة الصحيحة".

وتابع جونسون في بيانه: "الانتخابات المبكرة ستكون كارثة للبلاد التي لابد أن تركز على الإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة".

وذكر: "أشعر بقدرتي على الفوز بانتخابات 2024 ونجحت فعلا في تأمين عدد النواب اللازم للترشح ولكنني أشعر ببساطة أن هذا ليس الشيء الصحيح لعملي إذ لا أستطيع التقدم لزعامة حزب منقسم".

أخبار ذات صلة

الوسيط الأمريكي يعلن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود

الوسيط الأمريكي يعلن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود

حكومة الاحتلال تصوّت على اتفاق ترسيم الحدود الخميس المقبل

حكومة الاحتلال تصوّت على اتفاق ترسيم الحدود الخميس المقبل

نتنياهو: بن غفير سيكون وزيراً في حكومتي

نتنياهو: بن غفير سيكون وزيراً في حكومتي

سوناك يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا وجونسون يعود للواجهة بقوة

سوناك يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا وجونسون يعود للواجهة بقوة

شاهد: مصرع طيارَين إثر تحطم طائرة عسكرية روسية فوق بناية سكنية

شاهد: مصرع طيارَين إثر تحطم طائرة عسكرية روسية فوق بناية سكنية

حكومة الاحتلال تصادق على تعيين &#34;هاليفي&#34; رئيسًا للأركان

حكومة الاحتلال تصادق على تعيين "هاليفي" رئيسًا للأركان

المؤتمر الإسلامي: تدعو الإعلام للتركيز على خطاب واع ومقنع محذرة من تحديات الوصول للحقيقة

المؤتمر الإسلامي: تدعو الإعلام للتركيز على خطاب واع ومقنع محذرة من تحديات الوصول للحقيقة

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يزور مركز &#34;إرسيكا&#34; في اسطنبول

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يزور مركز "إرسيكا" في اسطنبول

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; و&#34;الإنسانية والشمول&#34; تبرمان اتفاقية لدعم تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة

"التربية" و"الإنسانية والشمول" تبرمان اتفاقية لدعم تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه

وفد من رجال الأعمال بالضفة يختتم زيارته لقطاع غزة

وفد من رجال الأعمال بالضفة يختتم زيارته لقطاع غزة

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

منوعات

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

عربي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط