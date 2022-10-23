شؤون فلسطينية

بعد إجراء عشرات العمليات.. الوفد الطبي المصري يختتم زيارته لغزة

بعد إجراء عشرات العمليات.. الوفد الطبي المصري يختتم زيارته لغزة
الوفد الطبي المصري
رام الله - دنيا الوطن
اختتم الوفد الطبي المصري، زيارته لقطاع غزة التي استمرت عشر أيام، أجرى خلالها عشرات العمليات الجراحية في مجالات طبية عدّة، بجانب عدد كبير من الفحوصات للمرضى الفلسطينيين في القطاع.

وشارك الوفد في إجراء عشرات العمليات المعقدة والخطيرة في تخصصات مختلفة، منها: العيون، والقلب، والأورام، وجراحة أوعية دموية؛ وقدّم المساعدة والاستشارات الطبية المهمة للأطباء الفلسطينيين في القطاع.

وقدّم الوفد الطبي محاضرات علمية لأطباء بورد القلب الفلسطيني في مجمع الشفاء، ومحاضرات عن سرطان الثدي والطرق المتبعة لعلاجه والخبرات المصرية في مكافحته، ومناقشة علمية تم خلالها استعراض جميع الحالات المعقدة لجراحة أورام الجهاز الهضمي، ومحاضرات علمية لأطباء البورد الفلسطيني في تخصص الأوعية الدموية.

وأجرى الوفد المصري زيارات مكثفة للعيادات الخارجية في مستشفى غزة الأوروبي ومجمع الشفاء، وأجرى مناظرات لمئات الحالات المرضية وقدّم استشارات وتوجيهات ونصائح لهم.

وأثنى المرضى والفرق الطبية وإدارة مشافي قطاع غزة، على جهود الوفد الطبي المصري الكبيرة؛ مثمنين دور جمهورية مصر العربية الكبير في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، خاصة سكان القطاع.

وأشادت وزارة الصحة بجهود الوفد الكبيرة، التي بُذلت طيلة فترة الزيارة، وتركت أثرًا كبيرًا؛ وساهمت في إنقاذ حياة عدد من المرضى، من خلال العمليات الكُبرى التي أجراها الوفد، بجانب الخبرات الطبية التي نقلت للطاقم الطبي الفلسطيني.

كما أشادت بدور مصر الكبير في خدمة الشعب الفلسطيني من خلال إرسال الوفد الطبية بشكل دائم وتقديم مساعدات طبية وغيرها لسكان القطاع، وتسهيل سفر المرضى للخارج.

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