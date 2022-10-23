"التربية" و"الإنسانية والشمول" تبرمان اتفاقية لدعم تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطنأبرمت وزارة التربية والتعليم، ومنظمة الإنسانية والشمول، اليوم الأحد، اتفاقية لتعزيز الوصول إلى خدمات الدعم التعليمي والنفسي والاجتماعي الجامع للطلبة، خاصة من ذوي الإعاقة.ووقع الاتفاقية وكيل وزارة التربية والتعليم نافع عساف نيابة عن وزيرة التربية، ومديرة مكتب الإنسانية والشمول في فلسطين دانيلا زيزي، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، والوكيل المساعد للتخطيط والمشاريع والأبنية حسن أبو الظاهر، ومديرة برنامج التعليم الجامع في المنظمة هلا القبج.وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعليم الجامع للطلبة بشكل عام، وذوي الإعاقة بوجه خاص، وتعزيز وصولهم للتعليم، وذلك في مديريات: نابلس، وجنوب نابلس، ورام الله والبيرة، وبيرزيت، حيث يستهدف التدريب 14 مدرسة في هذه المديريات.وفي هذا السياق، أكد عساف أهمية هذه الاتفاقية التي تعكس حرص الوزارة على توفير التعليم النوعي للطلبة، خاصة من ذوي الإعاقة، وتعزيز النشاطات اللامنهجية في المدارس، بما ينمي مهارات الطلبة، مثمنا الشراكة الهادفة مع "الإنسانية والشمول" للرقي بالقطاع التربوي وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة.بدورها، قالت زيزي إن هذه الاتفاقية ستنعكس إيجابا على تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، خاصة من ذوي الإعاقة، مثمنة الشراكة مع وزارة التربية في هذا الإطار.