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شؤون فلسطينية

وفد من رجال الأعمال بالضفة يختتم زيارته لقطاع غزة

وفد من رجال الأعمال بالضفة يختتم زيارته لقطاع غزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اختتم وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، زيارة لقطاع غزة استمرت ليومين.

وجاءت هذه الزيارة بمبادرة من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس برئاسة المهندس محمد العامور، وبالتعاون والتنسيق مع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- غزة برئاسة أحمد أبو عيدة.

وتأتي هذه الزيارة الهامة في إطار المباركة لجمعية رجال الأعمال غزة بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد والاطلاع على الأوضاع الاقتصادية في محافظات غزة، وفي إطار التواصل الاقتصادي المستمر بين جميع محافظات الوطن، وتعزيزا لدور القطاع الخاص والدور المهم الذي تلعبه مؤسسات رجال الأعمال في شتى ربوع الوطن، وكتجسيد حقيقي للوحدة والإخوة وانطلاقا من الحرص على تنسيق الرؤى والمصالح بين مؤسسات وممثلي القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية والشمالية، لما فيه خدمة ورفعة لدور القطاع الخاص في خدمة شعبنا.

وجرى استقبال الوفد من قبل جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار يومين متتاليين، حيث أكد الوفد خلال الزيارة على وحدة القطاع الخاص في شطري الوطن وكذلك تعزيز مبادئ الشراكة الوطنية لما في ذلك من مصلحة كبيرة للاقتصاد الوطني حيث جاءت الزيارة تزامنا مع الأجواء الإيجابية التي تلت حوار الجزائر والذي نتج عنه إعلان الجزائر للمصالحة ولم الشمل الفلسطيني.

وثمن الوفد عاليا إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية، داعياً في الوقت ذاته إلى البدء الفوري في تطبيق المصالحة الوطنية على أرض الواقع، من أجل لم شمل أبناء الوطن الواحد وإنهاء الانقسام، كما وتم التأكيد على دعم القطاع الخاص المطلق لمساعي إنهاء الانقسام والذي بلا شك أثر تأثيرا سلبيا على مقومات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد الوفد على أن القطاع الخاص الفلسطيني ممثلا بكافة مؤسساته الاقتصادية الذي يشكل الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني، يسعى دائما الى دعم صمود المواطن المتشبث على أرضه وتعزيز عناصر بقائه في القدس وغزة والضفة، من خلال توفير فرص العمل وفتح استثمارات اقتصادية جديدة من شأنها أن تعزز مقومات النهوض بالاقتصاد الوطني.

والتقي الوفد بالعديد من رجال الأعمال في المحافظات الشمالية، وزار المنطقة الصناعية في غزة، واطفال مرضى السرطان والعديد من الشركات مؤكدا على أهمية إقامة استثمارات اقتصادية مشتركة في قطاع غزة، وكذلك إقامة توأمة بين المصانع الكبرى، وضرورة تكثيف زيارة الوفود الاقتصادية من كافة محافظات الوطن.

وأكد الوفد على أهمية استمرار جهود دعم المنتج الوطني ورفع حصته في المحافظات الشمالية والجنوبية بما يساهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة النشاطات القائمة.

وشدد على أهمية وضرورة مساندة الجهات الدولية للمساعدة في فتح كامل للمعابر التجارية والخاصة بالأفراد والسماح بحرية تسويق المنتجات بين شطري الوطن في الاتجاهين دون قيود.

وأكد الوفد على ضرورة تنسيق الجهود ما بين مؤسسات رجال الأعمال في مختلف محافظات الوطن مشيدا بجميع الجهود التي بذلت لإنجاح هذه الزيارة الهامة، وما نتج عنها من نتائج وبصمات إيجابية ترجمت على أرض الواقع.

هذا وشارك في الوفد الفلسطيني من جمعية رجال الأعمال القدس كل من الدكتور سالم أبو خيزران، المهندس مجتبى طبيلة، المهندس سمير عبد السلام، وجاني ابوجوخة، ومن ملتقى رجال الأعمال الخليل، خالد بدر، بلال سنقرط، فايز العملة، وجهاد عقل مدير جمعية رجال الأعمال القدس.

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