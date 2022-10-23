قيادة حركة المقاومة الشعبية تزور فضائية وصوت الأقصى

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من قيادة حركة المقاومة الشعبية في فلسطين فضائية وصوت الأقصى في مقرها الجديد بمدينة غزة تقديراً لهم على دورهم المتميز وجهودهم في خدمة قضايا شعبنا كافة.وكان في استقبال وفد المقاومة الشعبية، عدد من كوادر ومدراء عامون في فضائية وصوت الأقصى من بينهم إبراهيم ظاهر وسمير أبو محسن وعماد زقوت وأبو عمر الغازي.وأكد نائب الأمين العام للحركة رزق عروق عن فخر واعتزاز الحركة بمؤسسة الأقصى الإعلامية وفي مقدمتها فضائية وصوت الأقصى التي تعد منبراً وصوتاً للشعب الفلسطيني كافة ومقاومتها الباسلة.من جهته، رحب ظاهر بوفد الحركة، شاكراً لهم هذه الزيارة والثقة الكبيرة في قناة الأقصى، مشيداً بالدور الجهادي والمقاوم التي تقوم به الحركة بالدفاع عن شعبنا الفلسطيني الأبي مشيراً إلى أن فضائية الأقصى هي فضائية وصوت الكل الفلسطيني.بدوره، أكد زقوت على امتنان إدارة القناة لمثل هذه الزيارات واللقاءات، ومؤكداً على ضرورة التواصل لإبراز جهود وصوت المقاومة.