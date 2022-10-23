عاجل

  • إعلام الأسرى: قيادة الأسرى تنفي وجود أي نفق في سجن النقب وتعتبر إجراءات الاحتلال محاولة لبداية حملة ضدهم

  • إعلام الأسرى: إدارة سجن النقب تفرغ قسمي (5 و6) من الأسرى وتجري تفتيشات استفزازية بدعوى وجود خلل أمني


شؤون فلسطينية

قيادة حركة المقاومة الشعبية تزور فضائية وصوت الأقصى

قيادة حركة المقاومة الشعبية تزور فضائية وصوت الأقصى
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من قيادة حركة المقاومة الشعبية في فلسطين فضائية وصوت الأقصى في مقرها الجديد بمدينة غزة تقديراً لهم على دورهم المتميز وجهودهم في خدمة قضايا شعبنا كافة.

وكان في استقبال وفد المقاومة الشعبية، عدد من كوادر ومدراء عامون في فضائية وصوت الأقصى من بينهم إبراهيم ظاهر وسمير أبو محسن وعماد زقوت وأبو عمر الغازي.

وأكد نائب الأمين العام للحركة رزق عروق عن فخر واعتزاز الحركة بمؤسسة الأقصى الإعلامية وفي مقدمتها فضائية وصوت الأقصى التي تعد منبراً وصوتاً للشعب الفلسطيني كافة ومقاومتها الباسلة.

من جهته، رحب ظاهر بوفد الحركة، شاكراً لهم هذه الزيارة والثقة الكبيرة في قناة الأقصى، مشيداً بالدور الجهادي والمقاوم التي تقوم به الحركة بالدفاع عن شعبنا الفلسطيني الأبي مشيراً إلى أن فضائية الأقصى هي فضائية وصوت الكل الفلسطيني.

بدوره، أكد زقوت على امتنان إدارة القناة لمثل هذه الزيارات واللقاءات، ومؤكداً على ضرورة التواصل لإبراز جهود وصوت المقاومة.

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34; و&#34;الإنسانية والشمول&#34; تبرمان اتفاقية لدعم تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة

"التربية" و"الإنسانية والشمول" تبرمان اتفاقية لدعم تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه

وفد من رجال الأعمال بالضفة يختتم زيارته لقطاع غزة

وفد من رجال الأعمال بالضفة يختتم زيارته لقطاع غزة

&#34;الخارجية&#34;: نتابع باهتمام قضية غرق مركب قبالة السواحل التونسية

"الخارجية": نتابع باهتمام قضية غرق مركب قبالة السواحل التونسية

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; و&#34;الإنسانية والشمول&#34; تبرمان اتفاقية لدعم تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة

"التربية" و"الإنسانية والشمول" تبرمان اتفاقية لدعم تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه

وفد من رجال الأعمال بالضفة يختتم زيارته لقطاع غزة

وفد من رجال الأعمال بالضفة يختتم زيارته لقطاع غزة

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

منوعات

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

عربي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط