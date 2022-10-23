هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذرت الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير، من مخاطر إجراءات التهويد المستمرة في مدينة القدس المحتلة، والتي تسير بشكل متسارع في الآونة الأخيرة ضمن محاولات فرض الخطط التهويدية على الأقصى وكافة أنحاء المدينة.وأوضح رئيس الهيئة ناصر الهدمي أن إجراءات الاحتلال تتنامى يوماً بعد يوم في المدينة المقدسة، من أجل طمس معالمها الإسلامية.ولفت الهدمي إلى أن الاحتلال يستهدف قلعة مدينة القدس التي ترمز للصمود والثبات، وأن اقتحامات المسجد الأقصى المبارك تهدف لتغيير واقع المدينة.وأشار الهدمي إلى أن جزء من الاستهداف الذي يقوم به الاحتلال هو لأهل المدينة الذين يحافظون عليها، مشدداً على أن الاحتلال ورغم كل خطورة مخططاته وضخامتها إلا أنه فشل في الوصول بشكل كامل لأهدافه التهويدية في المدينة المقدسة، بسبب صمود أهل المدينة والمرابطين في الأقصى.ودعا إلى وضع خطة استراتيجية من أجل تجميع الجهود كافة لمواجهة الاحتلال، الذي يستهدف المدينة المقدسة.