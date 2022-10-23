شؤون فلسطينية

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير، من مخاطر إجراءات التهويد المستمرة في مدينة القدس المحتلة، والتي تسير بشكل متسارع في الآونة الأخيرة ضمن محاولات فرض الخطط التهويدية على الأقصى وكافة أنحاء المدينة.

وأوضح رئيس الهيئة ناصر الهدمي أن إجراءات الاحتلال تتنامى يوماً بعد يوم في المدينة المقدسة، من أجل طمس معالمها الإسلامية.

ولفت الهدمي إلى أن الاحتلال يستهدف قلعة مدينة القدس التي ترمز للصمود والثبات، وأن اقتحامات المسجد الأقصى المبارك تهدف لتغيير واقع المدينة.

وأشار الهدمي إلى أن جزء من الاستهداف الذي يقوم به الاحتلال هو لأهل المدينة الذين يحافظون عليها، مشدداً على أن الاحتلال ورغم كل خطورة مخططاته وضخامتها إلا أنه فشل في الوصول بشكل كامل لأهدافه التهويدية في المدينة المقدسة، بسبب صمود أهل المدينة والمرابطين في الأقصى.

ودعا إلى وضع خطة استراتيجية من أجل تجميع الجهود كافة لمواجهة الاحتلال، الذي يستهدف المدينة المقدسة.

أخبار ذات صلة

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

الرئيس عباس يبحث مع نظيره الجزائري (إعلان الجزائر) للمصالحة

الرئيس عباس يبحث مع نظيره الجزائري (إعلان الجزائر) للمصالحة

الاحتلال يعيق حركة المواطنين عند مدخل النبي صالح

الاحتلال يعيق حركة المواطنين عند مدخل النبي صالح

(عرين الأسود) تتوعد بالرد.. والاحتلال يرفع درجة الاستنفار في القدس

(عرين الأسود) تتوعد بالرد.. والاحتلال يرفع درجة الاستنفار في القدس

السعودية تسلّم (أونروا) دعمًا بقيمة 27 مليون دولار

السعودية تسلّم (أونروا) دعمًا بقيمة 27 مليون دولار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

الاحتلال يعيق حركة المواطنين عند مدخل النبي صالح

الاحتلال يعيق حركة المواطنين عند مدخل النبي صالح

&#34;الضمير&#34; ترحب بتصريحات الأمم المتحدة تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

"الضمير" ترحب بتصريحات الأمم المتحدة تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

البكري يندد باقتحام وفود أمنية إسرائيلية للحرم الإبراهيمي

البكري يندد باقتحام وفود أمنية إسرائيلية للحرم الإبراهيمي

منوعات

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

عربي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط