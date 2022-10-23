مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتداءات جديدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب التنكيل بأحد الأسرى وتكبيله أمام ذويه.واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير وسام سدر في حارة باب حطة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بعد إحضاره معهم مكبلاً، وعبثت بمحتويات المنزل والتقطت صوراً له.واعتقلت قوات الاحتلال قبل أيام الشاب سدر، فيما لا تزال تواصل انتهاكاتها في مدينة القدس المحتلة، وسط محاولات لفرض خطط تهويدية في المدينة والمقدسات الإسلامية.وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال مساء اليوم، عدداً من المركبات الفلسطينية وقامت بتفتيشها، قرب مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.وأغلق جنود الاحتلال مدخل القرية، واحتجزوا المركبات المارة باتجاه مدينة رام الله، ما تسبب في أزمة مرورية في المكان.