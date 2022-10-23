الوسيط الأمريكي يعلن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود

رام الله - دنيا الوطنأعلن الوسيط الأمريكي لملف ترسيم الحدود أموس هوكستين، أن مراسم التوقيع على اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ستقام يوم الخميس المقبل.ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن هوكستين القول إنه سيشارك في الحفل، وإن الطرفين سيوقعان على الاتفاق بشكل منفصل.من المقرر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية، يوم الخميس المقبل، على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، عقب رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات المقدمة إليها بشأن عرض الاتفاقية على (كنيست) للتصويت عليها.وأعلنت المحكمة، اليوم الأحد، رفض الالتماسات ضد الاتفاق، والتي قدمت من جهات يمينية إسرائيلية، إضافة لعضو (كنيست) ايتمار بن غفير، بطرح الاتفاق في البرلمان للتصويت عليه، إضافة إلى طرحه في استفتاء شعبي.