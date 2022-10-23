حكومة الاحتلال تصوّت على اتفاق ترسيم الحدود الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية، يوم الخميس المقبل، على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، عقب رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات المقدمة إليها بشأن عرض الاتفاقية على (كنيست) للتصويت عليها، وفق القناة (12).وأعلنت المحكمة، اليوم الأحد، رفض الالتماساا ضد الاتفاق، والتي قدمت من جهات يمينية إسرائيلية، إضافة لعضو (كنيست) ايتمار بن غفير، بطرح الاتفاق في البرلمان للتصويت عليه، إضافة إلى طرحه في استفتاء شعبي.وأكدت رئيسة المحكمة العليا أن القانون لا يلزم بطرح أي اتفاق أو معاهدة على (كنيست) للتصويت عليها.