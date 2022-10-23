نتنياهو: بن غفير سيكون وزيراً في حكومتي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن عضو الكنيست ايتمار بن غفير سيصبح وزيرا في حكومته بحال نجح في تأليف حكومة بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر المقبل.وأوضح نتنياهو خلال مؤتمره الانتخابي مساء اليوم الأحد عبر (القناة 14) إنه بوسع بن غفير أن يصبح وزيراً في حكومته المقبلة في حال فوزه وتكليفه بتشكيلها.وأضاف أن "الجميع سيكونون شركاء كاملين ومحترمين في الحكومة، ولكن سيتولى حزب الليكود (حزب نتنياهو) الحقائب المركزية، مثل وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والمالية".ونفى نتنياهو المزاعم بأنه سيشكل حكومة مع وزير الجيش الحالي بيني غانتس، وقال: إن "هذا هراء، وغانتس يساري وليس شريكًا"، مؤكدا أنه سيشكل حكومة فقط مع شركاء من أحزاب اليمين.