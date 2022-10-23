شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيق حركة المواطنين عند مدخل النبي صالح

الاحتلال يعيق حركة المواطنين عند مدخل النبي صالح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عددا من مركبات المواطنين وفتشتها، عند مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وقام جنود الاحتلال باحتجاز المركبات المارة باتجاه مدينة رام الله، بعد تفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.

يذكر أن قوات الاحتلال تقوم بين الحين والآخر بإغلاق البوابة الحديدية التي وضعتها على مدخل قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية، وتمنع المواطنين من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها، الأمر الذي يعيق حركتهم ويجبرهم على سلوك طرق طويلة والتفافية.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت في وقت سابق اليوم البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية عابود (شمال غرب رام الله)، بهدف التضييق على المواطنين.

أخبار ذات صلة

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

الرئيس عباس يبحث مع نظيره الجزائري (إعلان الجزائر) للمصالحة

الرئيس عباس يبحث مع نظيره الجزائري (إعلان الجزائر) للمصالحة

(عرين الأسود) تتوعد بالرد.. والاحتلال يرفع درجة الاستنفار في القدس

(عرين الأسود) تتوعد بالرد.. والاحتلال يرفع درجة الاستنفار في القدس

السعودية تسلّم (أونروا) دعمًا بقيمة 27 مليون دولار

السعودية تسلّم (أونروا) دعمًا بقيمة 27 مليون دولار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

تواصل الاستعدادات لتنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

الدعوة لرفع الوعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني خلال ورشة نفذتها فلسطينيات

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر إجراءات التهويد بحق الأقصى

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مكتبة الإسكندرية تعرب عن استعدادها لتقديم المساندة في تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

مداهمات وتعزيزات أمنية بالقدس وإغلاق لقرية النبي صالح برام الله

الاحتلال يعيق حركة المواطنين عند مدخل النبي صالح

الاحتلال يعيق حركة المواطنين عند مدخل النبي صالح

&#34;الضمير&#34; ترحب بتصريحات الأمم المتحدة تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

"الضمير" ترحب بتصريحات الأمم المتحدة تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

البكري يندد باقتحام وفود أمنية إسرائيلية للحرم الإبراهيمي

البكري يندد باقتحام وفود أمنية إسرائيلية للحرم الإبراهيمي

منوعات

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

عربي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط