الاحتلال يعيق حركة المواطنين عند مدخل النبي صالح

رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عددا من مركبات المواطنين وفتشتها، عند مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.وقام جنود الاحتلال باحتجاز المركبات المارة باتجاه مدينة رام الله، بعد تفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.يذكر أن قوات الاحتلال تقوم بين الحين والآخر بإغلاق البوابة الحديدية التي وضعتها على مدخل قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية، وتمنع المواطنين من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها، الأمر الذي يعيق حركتهم ويجبرهم على سلوك طرق طويلة والتفافية.وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت في وقت سابق اليوم البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية عابود (شمال غرب رام الله)، بهدف التضييق على المواطنين.