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دولي

شاهد: مصرع طيارَين إثر تحطم طائرة عسكرية روسية فوق بناية سكنية

شاهد: مصرع طيارَين إثر تحطم طائرة عسكرية روسية فوق بناية سكنية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي طياران روسيان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر  تحطم طائرة عسكرية، إثر سقوطها فوق بناية بمدينة إيركوتسك جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن "طائرة عسكرية من طراز (سو-30)، تحطمت إثر سقوطها فوق بناية بمدينة إيركوتسك جنوبي البلاد، أسفر عن مصرع طياريها الاثنين، من دون سقوط ضحايا من المدنيين". وفق ما نقل موقع قناة (الميادين).

وأوضحت الوزارة أنّ الطائرة المحطمة من طراز "سو-30"، كانت في رحلة تحليق تجريبي عندما سقطت فوق بناية خشبية من طابقين، وتسببت بإشعال حريق امتد على مساحة 200 متر مربع

والحادثة هي الثانية في غضون ستة أيام، إذ تحطمت يوم الاثنين الماضي مقاتلة من طراز سوخوي (سو-34) فوق بناية سكنية في مدينة ييسك بجنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً.


 





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