(عرين الأسود) تتوعد بالرد.. والاحتلال يرفع درجة الاستنفار في القدس

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن الاحتلال رفع من درجة الاستنفار في القدس بسبب معلومات أمنية.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "إنذارًا ساخنًا ومحدد حول نوايا فلسطيني بتنفيذ هجوم، تم رفع حالة التأهب بالقدس".ووفقًا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية فإن "إعلان حالة التأهب واليقظة في القدس إثر معلومات استخبارية عن فلسطيني نشر على الإنترنت نيته تنفيذ هجوم في شارع يافا في المدينة".ويأتي ذلك في أعقاب اغتيال الاحتلال لأحد عناصر مجموعة (عرين الأسود)، تامر الكيلاني، فجر اليوم في مدينة نابلس.وفي سياق متصل، أصدرت مجموعة (عرين الأسود)، بيانًا صحفيًا مقتضبًا، تتوعد فيه الاحتلال بالرد على اغتيال الكيلاني.وفيما يلني نص التصريح كما نُشر على قناتهم الرسمية على (تليجرام):"وبنادق العرين عطشى كصحراء النقبفترقبوا إنا أمسينا بركاناً من غضبمن فوق الأرض من تحت الأرضتابعونا فإنا نعدُّ لكم حدثاً من لهبحاصروا كل مكان الآنوأطلقوا لطائراتكم عيونكم أعوانكم العنانفويل ثم ويل ثم ويل من حدثٍ أمنيٍ قد إقتربوويل لكم عندما يغرّد العرين قبل بزوغ الفجر"