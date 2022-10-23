(عرين الأسود) تتوعد بالرد.. والاحتلال يرفع درجة الاستنفار في القدس
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن الاحتلال رفع من درجة الاستنفار في القدس بسبب معلومات أمنية.
وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "إنذارًا ساخنًا ومحدد حول نوايا فلسطيني بتنفيذ هجوم، تم رفع حالة التأهب بالقدس".
ووفقًا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية فإن "إعلان حالة التأهب واليقظة في القدس إثر معلومات استخبارية عن فلسطيني نشر على الإنترنت نيته تنفيذ هجوم في شارع يافا في المدينة".
ويأتي ذلك في أعقاب اغتيال الاحتلال لأحد عناصر مجموعة (عرين الأسود)، تامر الكيلاني، فجر اليوم في مدينة نابلس.
وفي سياق متصل، أصدرت مجموعة (عرين الأسود)، بيانًا صحفيًا مقتضبًا، تتوعد فيه الاحتلال بالرد على اغتيال الكيلاني.
وفيما يلني نص التصريح كما نُشر على قناتهم الرسمية على (تليجرام):
"وبنادق العرين عطشى كصحراء النقب
فترقبوا إنا أمسينا بركاناً من غضب
من فوق الأرض من تحت الأرض
تابعونا فإنا نعدُّ لكم حدثاً من لهب
حاصروا كل مكان الآن
وأطلقوا لطائراتكم عيونكم أعوانكم العنان
فويل ثم ويل ثم ويل من حدثٍ أمنيٍ قد إقترب
وويل لكم عندما يغرّد العرين قبل بزوغ الفجر"
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