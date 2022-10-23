عاجل

  • إعلام إسرائيلي يتحدث عن رفع الاحتلال درجة الاستنفار في القدس بسبب معلومات أمنية


شؤون فلسطينية

الجامعة العربية ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول جرائم الاحتلال

الجامعة العربية ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول جرائم الاحتلال
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرة إلى أن التقرير يؤكد على واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح له اليوم الأحد، إن التقرير المؤلف من 28 صفحة تحدث عن مخططات وسياسات الاحتلال في تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون يشيرون فيها إلى النية لاستمرار السيطرة الدائمة على الأرض، التي تنتهك القانون الدولي.

وثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جهود لجنة التحقيق الدولية وما توصل إليه تقريرها من نتائج، واعتبرت ما تضمنه التقرير إضافة مهمة لسلسلة المواقف والتقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة وجهات دولية حقوقية توثق جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب والأرض والمقدسات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها من جرائم حرب وتطهير عرقي وفرض نظام الفصل العنصري، والتي توجب الملاحقة والمساءلة أمام جهات العدالة الدولية.

وأكد أبو علي ضرورة مساءلة ومحاكمة قادة ومسؤولي الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لحماية حقوق أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على إنصافه لنيل حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.

أخبار ذات صلة

السعودية تسلّم (أونروا) دعمًا بقيمة 27 مليون دولار

السعودية تسلّم (أونروا) دعمًا بقيمة 27 مليون دولار

&#34;الضمير&#34; ترحب بتصريحات الأمم المتحدة تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

"الضمير" ترحب بتصريحات الأمم المتحدة تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

البكري يندد باقتحام وفود أمنية إسرائيلية للحرم الإبراهيمي

البكري يندد باقتحام وفود أمنية إسرائيلية للحرم الإبراهيمي

المفوض العام لـ (أونروا) يسلط الضوء على مساهمة الوكالة بالاستقرار بالشرق الأوسط

المفوض العام لـ (أونروا) يسلط الضوء على مساهمة الوكالة بالاستقرار بالشرق الأوسط

ناصر يدعو للبناء على (إعلان الجزائر) بتعزيز الإرادة الوطنية ووضع آليات عملية لتطبيقه

ناصر يدعو للبناء على (إعلان الجزائر) بتعزيز الإرادة الوطنية ووضع آليات عملية لتطبيقه

جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد رابي الرابي

جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد رابي الرابي

السجن المؤبد لمدان باستخدام مواد مخدرة بالاشتراك مع قاصر

السجن المؤبد لمدان باستخدام مواد مخدرة بالاشتراك مع قاصر

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد الكيلاني وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الكيلاني وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الضمير&#34; ترحب بتصريحات الأمم المتحدة تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

"الضمير" ترحب بتصريحات الأمم المتحدة تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

البكري يندد باقتحام وفود أمنية إسرائيلية للحرم الإبراهيمي

البكري يندد باقتحام وفود أمنية إسرائيلية للحرم الإبراهيمي

جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد رابي الرابي

جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد رابي الرابي

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد الكيلاني وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الكيلاني وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق

وزيرا العمل والمرأة يوقعان اتفاقية لتشكيل لجنة وطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور

وزيرا العمل والمرأة يوقعان اتفاقية لتشكيل لجنة وطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور

&#34;الديمقراطية&#34;: مناضلونا وشهداؤنا وأسرانا جنود في جيش الشعب لأجل الاستقلال

"الديمقراطية": مناضلونا وشهداؤنا وأسرانا جنود في جيش الشعب لأجل الاستقلال

(حماس) تنعى الكيلاني وتؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون عقاب

(حماس) تنعى الكيلاني وتؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون عقاب

الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الـ13 وسط اعتداءات للمستوطنين

الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الـ13 وسط اعتداءات للمستوطنين

منوعات

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

عربي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط