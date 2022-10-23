شؤون فلسطينية

البكري يندد باقتحام وفود أمنية إسرائيلية للحرم الإبراهيمي

البكري يندد باقتحام وفود أمنية إسرائيلية للحرم الإبراهيمي
الوزير حاتم البكري
رام الله - دنيا الوطن
ندد حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية اقتحام وفود أمنية إسرائيلية للحرم الإبراهيمي الشريف بمرافقة قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد.

وأكد البكري أن الاستمرار بهذه الاقتحامات بين الحين والآخر وبمباركة من المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي يدفع العالم للوقوف أمام مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات. 

وأوضح أن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وتحاول من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية أماكن العبادة وأتاحت حرية العبادة تحت الاحتلال.

وطالب البكري، المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها (يونسكو) بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

كما دعا أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.

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