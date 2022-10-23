شؤون فلسطينية

المفوض العام لـ (أونروا) يسلط الضوء على مساهمة الوكالة بالاستقرار بالشرق الأوسط

المفوض العام لـ (أونروا) يسلط الضوء على مساهمة الوكالة بالاستقرار بالشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
اختتم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى برلين 17-20 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشاد لازاريني بألمانيا لدعمها الحاسم لعمل (أونروا) في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. 

وعقد لازاريني اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمستشارية وأعضاء رئيسيين في البرلمان. 

كما شارك في منتدى برلين للسياسة الخارجية التابع لمؤسسة كوربر مع سياسيين رفيعي المستوى وممثلين حكوميين وخبراء لمناقشة تحديات السياسة الخارجية لألمانيا وأوروبا وتأثيرها على عمل (أونروا) في مناطق عملياتها الخمس.

 ويقول المفوض العام: "يتزايد اليأس، خاصة بين الشباب في كافة أرجاء الشرق الأوسط.  يواجهون الفقر والبطالة وغياب الأفق. يخاطر البعض بحياتهم بحثا عن الكرامة. على الرغم من النقص المزمن في التمويل والسياق الصعب للغاية الذي تعمل الوكالة في ظله، تواصل (أونروا) تقديم المساعدات والخدمات رغم كل الصعاب. ألمانيا مساهم رئيسي في الاستقرار والتنمية في المنطقة. وبفضل الدعم القوي من المانحين مثل ألمانيا، تمكنت الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين".

ويضيف لازاريني: "إن الزيادة الحادة في تكلفة المواد الغذائية والسلع الأساسية تغرق لاجئي فلسطين في المنطقة في فقر أعمق. إن أكثر من 80 بالمئة منهم في غزة ولبنان وسوريا، يعيشون تحت خط الفقر. وتعد وزارة الخارجية الألمانية شريكاً رئيسياً في توفير التمويل الإنساني لـ (أونروا) لدعم لاجئي فلسطين من خلال برنامجها للمساعدات الغذائية".

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