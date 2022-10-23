جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد رابي الرابي

رام الله - دنيا الوطنشيعت الجماهير الفلسطينية في قلقيلية ظهر اليوم الأحد جثمان الشهيد رابي عرفة الرابي 32 عاماً الذي استشهد يوم أمس إثر إصابته برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل شمال المدينة.وانطلق موكب التشييع من المستشفى إلى منزل عائلة الشهيد في مدينة قلقيلية، ومن ثم الصلاة على جثمانه في مقبرة السوق قبل مواراته الثرى في مقبرة المدينة.ورفع المشيعون أعلام فلسطين ورايات حركة حماس ولف رأس الشهيد بالعصبة الخضراء وسط هتافات مطالبة بالثأر، والانتفاضة في وجه المستوطنين وقوات الاحتلال.كما هتف المشاركون في التشييع لحركة حماس وكتائب القسام والقائد محمد الضيف، ووجهوا التحية لمجموعات (عرين الأسود).ودعا المشيعون لثورة عارمة في الضفة الغربية وتصعيد العمليات وحماية المسجد الأقصى.