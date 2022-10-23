السجن المؤبد لمدان باستخدام مواد مخدرة بالاشتراك مع قاصر

رام الله - دنيا الوطنحكمت محكمة بداية قلقيلية على المتهم (ن،ه)، بالسحن المؤبد لمدة 25 عاما وغرامة مالية 25 ألف دينار أردني، بعد إدانته بتهمة استخدام المواد المخدرة المرخص له بحيازتها بالاشتراك مع قاصر في غير الأغراض المحددة لها سندا لأحكام المادة 24/3 و1/23/ ب من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.وجاء الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان ابو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة قلقيلية.