شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الكيلاني وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الكيلاني وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق
الشهيد تامر الكيلاني
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وأدت إلى استشهاد تامر الكيلاني في نابلس فجر هذا اليوم في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على مدينة نابلس ومحافظتها.

واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف لجرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا. 

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة وأنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.

وحذرت الوزارة من التعامل مع جرائم الإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم ومستوى معاناة الأسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها. 

وشددت أن على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته ولامبالاته اتجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم.

وختمت الوزارة: "ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

أخبار ذات صلة

جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد رابي الرابي

جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد رابي الرابي

السجن المؤبد لمدان باستخدام مواد مخدرة بالاشتراك مع قاصر

السجن المؤبد لمدان باستخدام مواد مخدرة بالاشتراك مع قاصر

محكمة الاحتلال ترفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض أبو حميد

محكمة الاحتلال ترفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض أبو حميد

اشتية يكشف تفاصيل زيارته لإندونيسيا وسنغافورة

اشتية يكشف تفاصيل زيارته لإندونيسيا وسنغافورة

وزيرا العمل والمرأة يوقعان اتفاقية لتشكيل لجنة وطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور

وزيرا العمل والمرأة يوقعان اتفاقية لتشكيل لجنة وطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور

&#34;الديمقراطية&#34;: مناضلونا وشهداؤنا وأسرانا جنود في جيش الشعب لأجل الاستقلال

"الديمقراطية": مناضلونا وشهداؤنا وأسرانا جنود في جيش الشعب لأجل الاستقلال

شاهد: جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد تامر الكيلاني

شاهد: جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد تامر الكيلاني

(حماس) تنعى الكيلاني وتؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون عقاب

(حماس) تنعى الكيلاني وتؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون عقاب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد رابي الرابي

جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد رابي الرابي

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد الكيلاني وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الكيلاني وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق

اشتية يكشف تفاصيل زيارته لإندونيسيا وسنغافورة

اشتية يكشف تفاصيل زيارته لإندونيسيا وسنغافورة

وزيرا العمل والمرأة يوقعان اتفاقية لتشكيل لجنة وطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور

وزيرا العمل والمرأة يوقعان اتفاقية لتشكيل لجنة وطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور

&#34;الديمقراطية&#34;: مناضلونا وشهداؤنا وأسرانا جنود في جيش الشعب لأجل الاستقلال

"الديمقراطية": مناضلونا وشهداؤنا وأسرانا جنود في جيش الشعب لأجل الاستقلال

(حماس) تنعى الكيلاني وتؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون عقاب

(حماس) تنعى الكيلاني وتؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون عقاب

الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الـ13 وسط اعتداءات للمستوطنين

الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الـ13 وسط اعتداءات للمستوطنين

مجدلاني يرسل برقية تهنئة للرئيس الصيني بمناسبة انتخابًا أمينًا للحزب الشيوعي

مجدلاني يرسل برقية تهنئة للرئيس الصيني بمناسبة انتخابًا أمينًا للحزب الشيوعي

منوعات

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

عربي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط