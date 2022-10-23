اشتية يكشف تفاصيل زيارته لإندونيسيا وسنغافورة

رام الله - دنيا الوطنيتوجه رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، إلى إندونيسيا وسنغافورة في زيارة رسمية يرافقه فيها وزير الخارجية رياض المالكي، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ووفد من رجال الأعمال الفلسطينيين.ويُجري رئيس الوزراء عدة لقاءات في جاكرتا وسنغافورة مع مسؤولين رسميين منهم رئيسي الدولتين، ورئيس وزراء سنغافورة ووزراء وقيادات من المجتمع المحلي والقطاع الخاص في كل من البلدين.كما سيجري وفد رجال الأعمال المرافق له لقاءات مع نظرائهم من البلدين لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.وتهدف الزيارة، التي جاءت تلبية لدعوة رسمية، إلى حشد الدعم للقضية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات الثنائية وتمتين العلاقات مع دول شرق آسيا.