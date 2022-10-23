وزيرا العمل والمرأة يوقعان اتفاقية لتشكيل لجنة وطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور



وأكد الوزيران خلال توقيع الاتفاقية على أهمية تكاتف وتعاضد كافة الجهود في القطاع الحكومي والخاص والشركاء الاجتماعيين وتكامل أدوارهم، لإنجاح هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها في إنصاف النساء والمرأة الفلسطينية العاملة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.





وأكد الوزيران خلال توقيع الاتفاقية على أهمية تكاتف وتعاضد كافة الجهود في القطاع الحكومي والخاص والشركاء الاجتماعيين وتكامل أدوارهم، لإنجاح هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها في إنصاف النساء والمرأة الفلسطينية العاملة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير العمل د. نصري أبو جيش ووزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، اليوم في وزارة العمل، اتفاقية بشأن تشكيل لجنة وطنية توجيهية لتعزيز الإنصاف بالأجور وضمان الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة.وأوضح أبو جيش أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قضايا المساواة بين الجنسين الخاصة "بإنصاف الأجور" بما يكفل المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وزيادة التوعية والتثقيف في قضايا إنصاف الأجور المستجيبة لاحتياجات الجنسين.