شاهد: جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد تامر الكيلاني













رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهيرغفيرة من محافظة نابلس، اليوم الأحد، جثمان الشهيد تامر الكيلاني، أحد أعضاء مجموعة (عرين الأسود).وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، بمشاركة المئات من الفلسطينيين وعلى رأسهم عدد من مطاردي مجموعة (عرين الأسود)، باتجاه ميدان الشهداء في المدينة لإلقاء نظرة الوداع عليه وآداء صلاة الجنازة على الجثمان ومن م موارة الثرى.واستشهد الشاب، تامر كيلاني، فجر الأحد، عبر تفجير عبوة ناسفة، وضعت قرب دراجة نارية، في البلدة القديمة بمدينة نابلس.ونعت مجموعة (عرين الأسود)، في بيان، الشاب كيلاني أحد مقاتليها في البلدة القديمة، مؤكدةً أن الاحتلال اغتاله عبر تفجير عبوة (تي أن تي) لاصقة.وأضافت: "وضع الاحتلال الغادر عبوة تي أن تي لاصقة وعلى طريقة اغتيال الناني جوابرة رحمه الله والقذافي أبو سرية".