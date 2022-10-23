(حماس) تنعى الكيلاني وتؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون عقاب

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الشهيد تامر الكيلاني، الأسير المحرر وأحد مقاتلي (عرين الأسود) من مدينة نابلس، الذي استشهد في عملية اغتيال، في البلدة القديمة.وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنّ "عملية الاغتيال لن تمرّ دون عقاب، وليعلم الاحتلال أنّ دماء شهدائنا لن تذهب هدراً، وأنّ أبناء شعبنا المنتفضين في أنحاء الضفة والقدس سيواصلون طريق المقاومة على نهج الشهداء".وتقدمت بالتعزية لذوي الشهيد، داعية إلى تشييعٍ حاشدٍ له في مدينة نابلس ظهر اليوم، مؤكدة أنها "تشدّ على أيدي المقاومين لتصعيد المقاومة، ثأراً لدماء الشهيد الكيلاني وشهداء شعبنا، وتلبية لنداء أقصانا الذي يتعرض لحملة تهويد شاملة".