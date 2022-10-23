الشعبية "القيادة العامة": ننعى الشهيد تامر الكيلاني

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة إلى جماهير شعبنا الشهيد تامر الكيلاني والذي استشهد في عملية اغتيال جبانة نفذها جنود الاحتلال عن طريق وضع عبوة ناسفة على دراجة نارية في البلدة القديمة في نابلس، فجر اليوم الأحد.وأكدت الجبهة أن "كل محاولات الاحتلال إخماد لهيب الانتفاضة الممتد في كل أنحاء الضفة، ستبوء بالفشل أمام صمود شعبنا وتضحياته، وما نفذه الاحتلال من عملية اغتيال جبانة للشهيد الكيلاني دليلٌ على حقده وخوفه من مقاومينا، وعملياتهم النوعية".وقالت: "إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وإذ نزف الشهيد الكيلاني، لنؤكد للاحتلال أن ارتقاء الشهداء لا يزيد شعبنا إلا عزماً وإصراراً على الاستمرار في طريق التحرير والعودة، كما نؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وسترسم لنا طريق العز والكرامة والحرية".