مجدلاني يرسل برقية تهنئة للرئيس الصيني بمناسبة انتخابًا أمينًا للحزب الشيوعي

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إننا "على ثقة كبيرة بقدرة الصين على أن تلعب دوراً مركزياً وقوياً في كافة القضايا الدولية، وأن تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية وفق المبادرة الصينية السابقة ذات النقاط الخمسة لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وعقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الهيمنة والاستفراد الأمريكي المنحاز لإسرائيل والبعيد كل البعد عن الرعاية النزيهة للعملية السياسية".جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها مجدلاني إلى الصين بمناسبة انتخاب الرئيس شي جينغ بينغ أمينًا للحزب الشيوعي الصيني.وأضاف مجدلاني في برقية للأمين العام للحزب الشيوعي الصيني رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، "باسمي شخصياً، وباسم الرفيقات والرفاق أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني يسعدنا أن نتقدم لكم بالتهاني الحارة بمناسبة انتخابكم العقلاني والحكيم أميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني للدورة الثالثة على التوالي، في المؤتمر العام الـ 20 للحزب".وتابع إننا "في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وقد تابعنا أعمال مؤتمركم الوطني الذي عقد في بكين، وبما تربطنا بحزبكم من علاقات تاريخية ووطيدة، فإننا نرى الصين الصديقة وحزبها الصديق تحت قيادتكم الشجاعة والحكيمة كرئيس للجمهورية وأميناً عاماً للحزب، أصبحت قوة عظمى عالمية، ودولة مستقرة سياسياً، يمكن أن تأخذ منها قوى العالم ودول العالم الثالث مثالاً، حيث تعزز وضع التقدم الاقتصادي الصيني في المرتبة الأولى من النجاح الاقتصادي في البحث والعلوم وتطوير التكنولوجيات المتطورة التي يستفيد منها الشعب الصيني بأكمله".كما وقال مجدلاني: "نتقدم لكم بالتهاني الصادقة، ومن خلالكم نتوجه بالتهنئة والتحية الكبيرة لكافة الرفيقات والرفاق الذين انتخبوا لعضوية اللجنة المركزية، ونيلهم ثقة رفاقهم في المؤتمر الوطني لتشكل اللجنة المركزية العشرون للحزب بقيادتكم المميزة قوة فعل وتأثير نحو ترسيخ الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية لتعزيز دور ومكانة الصين على كافة المستويات، والمضي بخطى ثابتة نحو بناء الدولة الاشتراكية الحديثة على نحو شامل".واختتم: "نبارك لكم وللرفيقات والرفاق ولعموم الحزب الشيوعي الصيني بنجاح أعمال مؤتمره الوطني وما شهده من مراجعات وتدقيق في الوثائق والأدبيات وما تمخض عنه من قرارات ومخرجات عملية وملموسة تخدم هذه المسيرة الكبيرة والحيّة التي نعتز بها دائماً".