قرعاوي يشيد بحالة التصدي الشعبي والنهوض المقاوِم في الضفة





وأوضح قرعاوي أن ارتقاء الشهداء بشكل متسارع، دليل على هذا الحراك المتجدد، وهذه دلالة أن الشعب الفلسطيني

حي ومواكب للأحداث، ولديه القدرة على استمرار التصدي والمقاومة.





وأشاد بالمقاومة المتصاعدة في جنين ونابلس وكافة أنحاء الضفة، معتبراً أنها الطريق الأجدى والأصوب لإنهاء الاحتلال وطرده عن أرضنا.





وشدد قرعاوي على أن جرائم الاحتلال ستقابل بالرد والمقاومة، التي ستربك جميع حساباته وخططه الاحتلالية ضد شعبنا

المتمسك بطريق الجهاد والتضحية.





وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.



رام الله - دنيا الوطنأكد النائب فتحي قرعاوي، اليوم السبت، أن الضفة الغربية تعيش حالة من النهوض على مستوى التصدي للاحتلال الإسرائيلي، وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.