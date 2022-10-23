الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد تامر كيلاني



وأكدت الحركة أن "جريمة الاغتيال لن تنال من عزائم المقاتلين الشجعان، وسوف تتحول إلى نار تتصاعد ولن تتوقف في وجه جنود الاحتلال والمستوطنين، وإن قتل أبنائنا ومقاومي شعبنا لن يبقى دون عقاب".



وشددت أن "وصية الشهداء الذين أشعلوا بدمائهم انتفاضة الاشتباك من كتيبة جنين ونابلس إلى عرين الأسود، تنادينا للاستمرار في معركة الدفاع عن شعبنا ومقدساتنا وإبقاء جذوة الانتفاضة والمقاومة حتى دحر الاحتلال".



وتقدمت الحركة بالتعزية والمباركة من عائلة الشهيد، ومن أهلنا في نابلس جبل النار ومن كل المقاومين، باستشهاد نجلها تامر الذي نعاهده وكل الشهداء على الوفاء لدمهم حتى زوال الاحتلال".



رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا الشهيد تامر زيد كيلاني (33 عاماً)، الذي استشهد إثر عملية اغتيال في البلدة القديمة بنابلس الليلة الماضية.وقالت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد، لنستذكر دوره الشجاع وقتاله العنيد إلى جانب رفاق دربه في عرين الأسود".