الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يقوم بزيارة رسمية لروسيا الاتحادية



‎وأجرى الأمين العام محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعدد من كبار المسؤولين الروس لمناقشة مختلف جوانب التعاون الثنائي بين منظمة التعاون الإسلامي وروسيا.



‎وشدد أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي، ستبحث أيضا في القضايا المتعلقة بالسلام والأمن العالميين.



‎ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الروسي عضو مراقب في منظمة التعاون الإسلامي.

رام الله - دنيا الوطنقام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية اليوم الأحد، 23 تشرين أول/ أكتوبر 2022.