الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يقوم بزيارة رسمية لروسيا الاتحادية
قام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية اليوم الأحد، 23 تشرين أول/ أكتوبر 2022.
وأجرى الأمين العام محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعدد من كبار المسؤولين الروس لمناقشة مختلف جوانب التعاون الثنائي بين منظمة التعاون الإسلامي وروسيا.
وشدد أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي، ستبحث أيضا في القضايا المتعلقة بالسلام والأمن العالميين.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الروسي عضو مراقب في منظمة التعاون الإسلامي.
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