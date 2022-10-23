شؤون فلسطينية

خسائر بملايين الشواكل.. تجاوب كبير مع دعوات مقاطعة (زارا) داخل أراضي الـ48

خسائر بملايين الشواكل.. تجاوب كبير مع دعوات مقاطعة (زارا) داخل أراضي الـ48
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لاقت دعوات نشطاء فلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أراضي عام 1948، لمقاطعة شركة (زارا) الاسبانية للألبسة، تجاوبًا كبيرًا.

وقرّر عشرات الفلسطينيين بأراضي الـ48 إحراق ملابس سبق ان اشتروها من "زارا"، ردا على دعم وكيلها للمتطرف ايتمار بن غفير في انتخابات (كنيست) الإسرائيلية المقبلة. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقدّر مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي هاني نجم، الخسائر التي لحقت بالشركة بسبب المطالبات المتكررة لمقاطعتها بعشرات ملايين الشواكل خلال فترة قصيرة جدا.

وأشار نجم إلى أن دعوات المقاطعة المتواصلة ستؤثر على مكانة الشركة على مستوى العالم، وما جرى في أراضي الـ48 أضر بشكل كبير بسمعة الشركة وإيراداتها.

 تجدر الإشارة إلى أن حملات مقاطعة "زارا" امتدت على مستوى العالم، حيث وجّه العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية عبر المنصات الاجتماعية نداءات للفلسطينيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية بمقاطعة بضائعها.

وطالب النشطاء بتوسيع حملة المقاطعة ضد "زارا" لتمتد إلى دول أوروبا، فهذه ليست المرة الأولى التي تدعم هذه الشركة الاحتلال، حيث أدلى أحد مصمميها بتصريحات معادية للفلسطينيين العام الماضي.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني يوم أمس عن تحركها لمساءلة شركة (زارا)، موضحة أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني 2015 وسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

أخبار ذات صلة

شاهد: جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد تامر الكيلاني

شاهد: جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد تامر الكيلاني

(حماس) تنعى الكيلاني وتؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون عقاب

(حماس) تنعى الكيلاني وتؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون عقاب

الشعبية &#34;القيادة العامة&#34;: ننعى الشهيد تامر الكيلاني

الشعبية "القيادة العامة": ننعى الشهيد تامر الكيلاني

الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الـ13 وسط اعتداءات للمستوطنين

الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الـ13 وسط اعتداءات للمستوطنين

مجدلاني يرسل برقية تهنئة للرئيس الصيني بمناسبة انتخابًا أمينًا للحزب الشيوعي

مجدلاني يرسل برقية تهنئة للرئيس الصيني بمناسبة انتخابًا أمينًا للحزب الشيوعي

قرعاوي يشيد بحالة التصدي الشعبي والنهوض المقاوِم في الضفة

قرعاوي يشيد بحالة التصدي الشعبي والنهوض المقاوِم في الضفة

استئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون غدًا باستثناء سجن (ريمون)

استئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون غدًا باستثناء سجن (ريمون)

&#34;الخارجية&#34;: جرائم الاحتلال المتصاعدة تهدف لتسهيل الضم التدريجي للضفة

"الخارجية": جرائم الاحتلال المتصاعدة تهدف لتسهيل الضم التدريجي للضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(حماس) تنعى الكيلاني وتؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون عقاب

(حماس) تنعى الكيلاني وتؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون عقاب

الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الـ13 وسط اعتداءات للمستوطنين

الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الـ13 وسط اعتداءات للمستوطنين

مجدلاني يرسل برقية تهنئة للرئيس الصيني بمناسبة انتخابًا أمينًا للحزب الشيوعي

مجدلاني يرسل برقية تهنئة للرئيس الصيني بمناسبة انتخابًا أمينًا للحزب الشيوعي

قرعاوي يشيد بحالة التصدي الشعبي والنهوض المقاوِم في الضفة

قرعاوي يشيد بحالة التصدي الشعبي والنهوض المقاوِم في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

استئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون غدًا باستثناء &#34;ريمون&#34;

استئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون غدًا باستثناء "ريمون"

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدعو لمقاطعة شركة الأزياء العالمية «زارا»

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدعو لمقاطعة شركة الأزياء العالمية «زارا»

&#34;الإعلام&#34; تنعى المذيع والأكاديمي محمود عوض عباس

"الإعلام" تنعى المذيع والأكاديمي محمود عوض عباس

منوعات

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

عربي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط