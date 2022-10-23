الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، طالت فتاة ووالدتها، تخللها اندلاع مواجهات.واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد عبد الغني التميمي، وأحمد داوود التميمي من دير نظام غرب رام الله.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحررين نادر أبو هليل، وعبد الله عمايرة، من دورا جنوب الخليل.وطالت الاعتقالات الشابين أحمد أكرم مزهر (22 عاما)، وأحمد خالد أبو حديد (22 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت الشقيقين جمال عدوان، وعدي عدوان.وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، الفتاة ديالا أبو عياش ووالدتها خلال اقتحام حي الضهرة ببلدة العيسوية.واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات العيسوية وعناتا وسلوان وجبل المكبر، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الغاز السام بكثافة، واستهدفت مركزا طبيا.وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات ومداهمة شبه يومية في مدن وقرى الضفة الغربية، وتطال الاعتقالات النساء والشيوخ الأطفال.